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Давно не «чмобіки»: військовий розповів, як змінилась армія РФ від початку вторгнення

Надія Карбунар
glavcom.ua
Давно не «чмобіки»: військовий розповів, як змінилась армія РФ від початку вторгнення
«Бас» наголосив, думати, що ворог деградує – велика помилка
фото: скріншот із відео

Ворог здобув бойовий досвід і розвинувся технологічно

Артилерист батальйону «Вовків Да Вінчі» «Бас» розповів, як змінилася російська армія за період повномасштабного вторгнення. В інтерв’ю для Tsn.ua військовий наголосив, думати, що ворог деградує – велика помилка.

«Вони, звісно ж, розвиваються. Налаштовують виробництво, підприємства ставлять на військові рейки. Про яку деградацію можна говорити? Вони модернізуються, затарюються в Ірану, Кореї, щось там у Китаю беруть. Нормальний в них розвиток. І в тому числі технологічний, що важливо. Вони не просто нагрібають чергову кількість техніки чи ще щось, вони саме технологічно розвиваються. Запитайте будь-якого військового – усі скажуть, наскільки вони просунулися в плані тих самих безпілотників», – розповів «Бас».

Військовий каже, що певний рівень деградації в російській армії відбувався, коли вони почали нагрібати «м’ясо» з колоній. Це не були якісь якісні бійці, які могли добре воювати.

«Вони просто набрали кількість. Деградація якості піхоти певний час була. Але час бере своє, війна не припиняється, бойовий досвід здобувається. Уже навіть ті бомжі і зеки, які минулого року були якісь там «чмобіки», зараз вже вишколені бійці, які побачили крові, що таке справжній бій і як себе в ньому вести. Це вже набір справжніх спеціалістів, які можуть підготувати чергових «чмобіків». Хай їх зі 100 виживає 12, але це вже 12 фахівців», – розповів «Бас».

Раніше відомий військовий дав прогноз щодо контрнаступу України. 

Крім того, відомий військовий звернувся до ТЦК і Генштабу через мобілізацію. 

Читайте також: Новий контрнаступ ЗСУ: які напрямки будуть ключовими у 2024 році
Теги: росія армія війна військові ворог

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