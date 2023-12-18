Окупанти в Криму «націоналізували» об'єкти ще українських 77 компаній та фізосіб

У Криму нібито націоналізовано й майно українського бізнесмена Віктора Пінчука

У тимчасово окупованому Криму «націоналізовано» майно ще 77 юридичних та фізичних осіб, які «здійснюють підривну діяльність щодо Росії». Про це передають «Крим реалії» з посиланням на голову окупаційного парламенту Криму Володимир Константинов.

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Константинов заявив, що рішення ухвалено на заочному голосуванні. Так, «націоналізовано» майно курортних комплексів, включаючи готель «Лондон» та «Готель 1001 ніч», парк-готель «МАРАТ» у селищі Гаспра та інші.

«У перелік також включено майно різних аграрних підприємств, банків (у тому числі – Державного ощадного банку України), спортивних та реабілітаційних центрів, тенісного клубу в Ялті, Маріупольського металургійного Комбінату імені Ілліча і так далі», – додав він.

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Зокрема, нібито націоналізовано й майно українського бізнесмена Віктора Пінчука (він втратив житловий будинок та земельну ділянку площею 455 кв. м у Белоглинці) та екс-нардепа, уродженця Криму Андрія Сенченка (позбавився 1/4 частки нежитлового приміщення в Ялті).

Костянтинов повідомив, що також «націоналізовано» майно компанії ТОВ «Ювас-Транс», яке включає близько 120 об'єктів рухомого та нерухомого майна в Керчі, а також компанії ТОВ «Каракаш Агро» із 84 об'єктами у Роздіненському, Сакському та Первомайському районах.

Нагадаємо, раніше окупаційна влада Криму заявила, що нібито націоналізувала квартиру президента України Володимира Зеленського, торгові об'єкти Арсенія Яценюка, сільгосппідприємство партнерів Арсена Авакова, будівлю меджлісу та ще низку об'єктів українських власників.