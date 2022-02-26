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    У Києві російські терористи вбили дівчинку та її батьків

    Поліна вчилася у четвертому класі школи №24 - У Києві російські терористи вбили дівчинку та її батьків
    Поліна вчилася у четвертому класі школи №24
    фото з соціальних мереж

    Двоє інших дітей з родини в реанімації – потрібна допомога

    Сьогодні зранку на вулиці Олени Теліги в Києві російська ДРГ розстріляла машину, в якій перебувала родина з трьома дітьми. На місці загинула четвертокласниця Поліна та її батьки, двоє інших дітей – у важкому стані в лікарні, пише LB.ua.

    Про це розповіла матір однокласника Поліни. Вона також повідомила, що іде збір коштів на шкільну карту на потреби дітей, що перебувають в лікарні. Сестра Поліни у реанімації 17-ої лікарні, в неї серйозне кульове поранення, стан стабільний. Їхній братик – в Охматдиті.

    Шкільна картка, на яку можна перерахувати гроші для допомоги родині: 4149 4390 4739 5375.

    Варто нагадати, що окупанти через Telegram «наймають» людей розкидати мітки для коригування вогню.

    Також нагадаємо, що комендантська година у Києві безперервно діятиме до 28 лютого. На цей час рух власним транспортом (окрім того, що має спецперепустки) заборонено. У КМДА наголошують, що в разі оголошення повітряної тривоги треба сховатися в найближчому укритті.

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    Теги: військові
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    У Києві російські терористи вбили дівчинку та її батьків