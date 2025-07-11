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Призначення голови БЕБ. Переможець конкурсу заявив, що не отримав відповіді уряду

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Призначення голови БЕБ. Переможець конкурсу заявив, що не отримав відповіді уряду
За словами Цивінського, після трьох днів жодних відповідей, рішень чи матеріалів він не отримав
фото з відкритих джерел

Детектив подавав запит до Кабміну, щоб дізнатися чому його не було призначено керівником Бюро економічної безпеки

Детектив Національного антикорупційного бюро Олександр Цивінський три дні тому звернувся до уряду, щоб зʼясувати чому його не було призначено очільником Бюро економічної безпеки. Цивінський також хотів отримати документи, що стали підставою для такого рішення, однак не отримав відповіді. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис Цивінського у соцмережах.

За словами Цивінського, після трьох днів жодних відповідей, рішень чи матеріалів він не отримав. Відомості про те, які саме «безпекові ризики» мають місце у випадку його призначення, відсутні. Цивінський заявляє, що зараз готуються інформаційні вкиди та спроби дискредитувати його через інтернет-ресурси та анонімні джерела.

Призначення голови БЕБ. Переможець конкурсу заявив, що не отримав відповіді уряду фото 1
Запит Цивінського до уряду
Запит Цивінського до уряду

Нагадаємо, Кабінет міністрів України на черговому засіданні розглянув подання комісії з добору директора Бюро економічної безпеки України щодо призначення на посаду Олександра Цивінського. Уряд одноголосно ухвалив рішення звернутися до комісії з пропозицією повторно подати не більше двох кандидатур, відхиливши кандидатуру Цивінського.

Зазначалося, що Кабмін вивчив додаткові матеріали, надані зокрема Службою безпеки України, які стосувалися питань національної безпеки та містили відповідні безпекові оцінки. Так, члени уряду вирішили звернутися до комісії, аби вона повторно подала кандидатури, які «відповідатимуть усім встановленим вимогам, включаючи безпекові критерії».

Переможець конкурсу на посаду директора Бюро економічної безпеки Олександр Цивінський прокоментував рішення уряду, який вирішив його не призначати
Переможець конкурсу на посаду директора Бюро економічної безпеки Олександр Цивінський прокоментував рішення уряду, який вирішив його не призначати
скріншот

Також повідомлялося, що Спілка українських підприємців стурбована ситуацією навколо непризначення директора Бюро економічної безпеки. Рішення не призначати Олександра Цивінського викликає занепокоєння у бізнесу.

До слова, конкурсна комісія отримала офіційний документ від Кабміну щодо рішення не призначати переможця конкурсу Олександра Цивінського на посаду директора Бюро економічної безпеки.

Як відомо, переможцем конкурсу на голову БЕБ став Олександр Цивінський. Конкурсант набрав три голоси «за» від міжнародних експертів у складі комісії. 23 червня відбувся перший тур голосування, за результатами якого конкурсна комісія відібрала двох кандидатів з 16 тих, які проходили співбесіди.

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Теги: Олександр Цивінський Бюро економічної безпеки України

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