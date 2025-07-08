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Стало відомо який екзотичний бізнес має дружина Цивінського, якого уряд відмовився затверджувати керівником БЕБ

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Стало відомо який екзотичний бізнес має дружина Цивінського, якого уряд відмовився затверджувати керівником БЕБ
Мар’яна Цивінська має ФОП і очолює компанію TS Polygraph Investigation
фото з відкритих джерел

Дружина детектива НАБУ, який ледь не став главою Бюро економічної безпеки, тестувала на поліграфі його колег

Дружина детектива НАБУ Олександра Цивінського, якого уряд відмовився затверджувати керівником Бюро економічної безпеки (БЕБ), Мар’яна очолює компанію TS Polygraph Investigation, яка надає кваліфіковані послуги державним структурам у сфері проведення перевірок на детекторі брехні. Про це йдеться у публікації «Главкома» «Бе-бе-бе замість БЕБ. Кадровий скандал: чому уряд забракував Олександра Цивінського».

Разом із тим, «Главком» помітив, що у застосунку GetContact (генерує контакти з телефонних книжок абонентів), серед іншого, мобільний номер Мар’яни Цивінської підписаний як «Марьяна Полиграфолог Набу». З 2017 році дружина переможця конкурсу на посаду директора БЕБ входила до керівного складу Колегії поліграфологів України в ролі експерта-поліграфолога. Ще на початку вересня 2015 року тодішній керівник НАБУ Артем Ситник і генеральний директор Українського бюро психофізичних досліджень та безпеки і співзасновник ГО «Колегія поліграфологів України» Ігор Усіков підписали меморандум про співпрацю. Ця взаємодія передбачала проведення тестувань на поліграфі детективів, прийнятих на роботу в НАБУ.

На той час Олександр Цивінський входив до складу Координаційної ради Колегії поліграфологів України у статусі експерта-поліграфолога. Після того, як Цивінський став детективом НАБУ, його місце у Колегії поліграфологів України посіла дружина Мар’яна. Між іншим, Мар’яна Цивінська продовжила користуватися електронною скринькою [email protected], яку використовував її чоловік Олександр, будучи поліграфологом.

Крім того, як з’ясував «Главком», НАБУ залучало керівника відділу детективів Олександра Цивінського до психофізіологічних досліджень із застосуванням поліграфа. Відповідний наказ у вересні 2020 року підписав ексдиректор Артем Ситник.

Як повідомляв «Главком», 7 липня Кабінет міністрів України на черговому засіданні розглянув подання комісії з добору директора Бюро економічної безпеки України щодо призначення на посаду директора Олександра Цивінського. Уряд одноголосно ухвалив рішення звернутися до комісії з пропозицією повторно подати не більше двох кандидатур.

Зазначається, що Кабмін вивчив додаткові матеріали, надані зокрема Службою безпеки України, які стосуються питань національної безпеки та містять відповідні безпекові оцінки. Так, члени уряду вирішили звернутися до комісії з добору директора Бюро економічної безпеки, аби вона повторно подала не більше двох кандидатур, які «відповідатимуть усім встановленим вимогам, включаючи безпекові критерії».

«Дане рішення повністю відповідає положенням Закону України «Про Бюро економічної безпеки» та забезпечує належне дотримання процедур призначення керівництва БЕБ. Кабінет Міністрів України залишається відданим принципам прозорості та відповідальності у процесі формування керівництва всіх органів виконавчої влади України», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, конкурсна комісія з відбору директора Бюро економічної безпеки передала Кабінету міністрів одну кандидатуру для призначення. Переможцем конкурсу на голову БЕБ став Олександр Цивінський. Конкурсант набрав три голоси «за» від міжнародних експертів у складі комісії. 23 червня відбувся перший тур голосування, за результатами якого конкурсна комісія відібрала двох кандидатів з 16 тих, які проходили співбесіди.

Олександр Цивінський має юридичну освіту та тривалий досвід у правоохоронних органах. Родом із Львівської області. Є керівником Третього підрозділу детективів Другого Головного підрозділу детективів НАБУ і саме він один з лідерів операції «Чисте місто», яку на початку лютого провели НАБУ та САП для викриття причетних до корупції в земельній та бюджетній сферах Києва.

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Теги: Бюро економічної безпеки України

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