Прокуратура заочно повідомила про підозру псевдомеру окупованої Макіївки

Пособника окупантів підозрюють у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України

Прокуратурою заочно повідомлено про підозру у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України 43-річному Сергію Голощапову, який займає псевдопосаду «мера» окупованої Макіївки. Про це повідомила пресслужба Донецької обласної прокуратури.

Встановлено, що з січня 2015 року зловмисник співпрацює з окупаційною владою РФ, до травня 2019 року обіймав посаду «голови Горняцького району м. Макіївки», а з травня 2019 року став псевдоголовою адміністрації міста.

Підозрюваний забезпечує реалізацію у м. Макіївці функцій місцевої влади, узурпованої окупантами. Зокрема, бере участь у проведенні мобілізаційної роботи до складу незаконних збройних формувань, формує так званий місцевий бюджет та пропагує ідеї щодо псевдореспубліки, додали у прокуратурі.

До слова, Україна передала матері на окупований Донбас останки загиблого бойовика.

Нагадаємо, порівняно з попередньою добою інтенсивність бойових дій на лінії зіткнення значно зросла. Напередодні, 22 вересня, внаслідок ворожих дій два військовослужбовця Об’єднаних сил дістали вогнепальні поранення

До слова, президент України Володимир Зеленський повідомив, що за час окупації Донбасу загинули майже 15 тисяч людей.

Зазначимо, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає, що Організація Об'єднаних Націй повинна захищати суверенітет і територіальну цілісність країн. Україна вважатиме неприйнятним, якщо ООН самоусунеться від питання щодо Криму і Донбасу.