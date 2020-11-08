Тищенко запропонував покликати «батюшку» у Раду і освятити все: відео

Тищенко заявив, що в парламенті напружена атмосфера і дуже складно працювати

Народний депутат від «Слуги народу» Микола Тищенко вважає, що у Верховній Раді «напружена атмосфера» і «погана карма» і тому у парламент треба покликати священика.

Про це він заявив у коментарі каналу «Наш».

Свою пропозицію із освяченням Ради він висловив у той час, як у нього просили прокоментувати ситуацію довкола його конфлікту з Арахамією.

«Я підійшов до Разумкова, а що казав Арахамія, треба в нього запитати. Мені казати брудні слова ризиковано, пам'ятаєте, що я майстер з дзюдо. Якщо казати відверто, то у парламенті напружена атмосфера і дуже складно працювати. За 30 років там назбиралась погана карма. Я навіть сьогодні запропонував Разумкову привести у парламент православного батюшку, щоб він окропив святою водою. Щоб дух від наших попередників кудись пішов», – розповів Тищенко.

Раніше пранкер «Джокер» виявив, що Єрмак і Тищенко - куми.

Єрмак є хрещеним батьком сина народного депутата від партії «Слуга народу» Миколи Тищенка.

Нагадаємо, пранкер «Джокер» опублікував переписку, яка відбувалася минулого пленарного тижня, в якій він від імені генпрокурора Руслана Рябошапки спілкується із заступником голови фракції партії «Слуга народу» Миколою Тищенком, зокрема, про гроші «в конвертах» для «слуг народу».