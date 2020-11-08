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    Політика

    Тищенко запропонував покликати «батюшку» у Раду і освятити все: відео

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    Тищенко запропонував запросити до Ради священика - Тищенко запропонував покликати «батюшку» у Раду і освятити все: відео
    Тищенко запропонував запросити до Ради священика

    Тищенко заявив, що в парламенті напружена атмосфера і дуже складно працювати

    Народний депутат від «Слуги народу» Микола Тищенко вважає, що у Верховній Раді «напружена атмосфера» і «погана карма» і тому у парламент треба покликати священика.

    Про це він заявив у коментарі каналу «Наш».

    Свою пропозицію із освяченням Ради він висловив у той час, як у нього просили прокоментувати ситуацію довкола його конфлікту з Арахамією.

    «Я підійшов до Разумкова, а що казав Арахамія, треба в нього запитати. Мені казати брудні слова ризиковано, пам'ятаєте, що я майстер з дзюдо. Якщо казати відверто, то у парламенті напружена атмосфера і дуже складно працювати. За 30 років там назбиралась погана карма. Я навіть сьогодні запропонував Разумкову привести у парламент православного батюшку, щоб він окропив святою водою. Щоб дух від наших попередників кудись пішов», – розповів Тищенко.

    Раніше пранкер «Джокер» виявив, що Єрмак і Тищенко - куми.

    Єрмак є хрещеним батьком сина народного депутата від партії «Слуга народу» Миколи Тищенка.

    Нагадаємо, пранкер «Джокер» опублікував переписку, яка відбувалася минулого пленарного тижня, в якій він від імені генпрокурора Руслана Рябошапки спілкується із заступником голови фракції партії «Слуга народу» Миколою Тищенком, зокрема, про гроші «в конвертах» для «слуг народу».

    Верховна Рада депутат партія Слуга народу Микола Тищенко парламент
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