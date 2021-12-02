Рабінович, Герега та інші. Топ-10 прогульників Ради в листопаді (список)

Обранцям, які пропустили більше 30% голосувань, не відшкодовують витрати, пов’язані з виконанням ними депутатських повноважень

Найбільше прогульників виявилося у «Слузі народу» – 23 народних депутатів

У листопаді 83 народні депутати пропустили понад 30% голосувань. Про це свідчать дані опубліковані всеукраїнською громадянською мережою Опора.

Найбільше прогульників виявилося у «Слузі народу» – 23, 22 – «Опозиційної платформи – За життя», по 10 – з ВО «Батьківщина» та позафракційні, 7 – з «Голосу», 6 – депутатської групи «Партія «За майбутнє», 4 – «ЄС», ще 1 – депутатської групи «Довіра».

Відповідно до ухвалених у жовтні 2019 року змін до законодавства, тепер відвідуваність народними депутатами пленарних засідань вимірюється їхньою участю в голосуваннях. Тобто якщо депутат не голосує, він не вважається присутнім на засіданні. Обранцям, які пропустили більше 30% голосувань, не відшкодовують витрати, пов’язані з виконанням ними депутатських повноважень за відповідний календарний місяць. Ця сума дорівнює розміру місячної заробітної плати народного депутата і не підлягає оподаткуванню. Рішення щодо депутатів-«прогульників» мають прийняти у Комітеті з питань Регламенту депутатської етики та організації роботи Верховної Ради України.

Відповідно до Постанови про фінансове забезпечення народних депутатів України, посадовий оклад одного народного обранця коливається від 10 до 12 прожиткових мінімумів (від 21 890 гривень до 26 268 гривень у 2021 році). Зарплата депутата, крім посадового окладу, включає ще надбавки та доплати (для парламентарів, які мають науковий ступінь або почесне звання).

Нагадаємо, у жовтні 38 народних депутатів пропустили 90% голосувань Ради.

До слова, за два роки Ради кожен п’ятий «слуга народу» став фігурантом гучного скандалу.

Раніше Комітет виборців оприлюднив імена головних депутатів-прогульників за два роки.