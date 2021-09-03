Комітет виборців оприлюднив імена головних депутатів-прогульників

За два роки роботи Верховної Ради поточного скликання відбулося 9,5 тис. голосувань

За два роки 12 депутатів пропустили 90% голосувань

Комітет виборців України проаналізував, як депутати Верховної Ради голосували за два роки. За даними КВУ 12 народних депутатів пропустили більше 90% голосувань.

Зокрема, депутат Вадим Столар протягом двох років взяв участь лише в 2,5% голосувань. Степан Івахів взяв участь в 4% голосувань, Вадим Рабинович – 5%, Андрій Деркач, Ігор Абрамович – 7%, Ігор Палиця, Олександр Дубинський, Дмитро Шенцев – 8%, Тарас Козак – 9%, Олександр Герега, Юлія Льовочкіна, Олександр Фельдман – 10%.

Серед фракцій в Раді «Слуги народу» взяли участь в 84% голосувань, а представники «Євросолідарності» – у 80%. Депутати «Голосу» взяли участь в 74% голосувань, група «Довіра» - в 71%, «Батьківщина» – в 63%.

Найнижчі результати у депутатів «За майбутнє» – взяли участь в 53% голосувань і ОПЗЖ – 46%.

«Частина народних депутатів безвідповідально ставляться до своїх депутатських обов'язків, ігноруючи абсолютну більшість голосувань Верховної Ради. Відмова від голосувань також стала формою саботажу роботи ВР з боку окремих парламентських фракцій. Незважаючи на те, що в ВР введена система штрафів за відмову від голосувань, це не занадто впливає на дії народних депутатів», – зазначив голова Комітету виборців України Олексій Кошель.

Всього за два роки роботи Верховної Ради ix скликання відбулося 9,5 тис. голосувань.

До слова, за два роки Ради кожен п’ятий «слуга народу» став фігурантом гучного скандалу.

Тим часом 3 вересня Центральна виборча комісія зареєструвала першого кандидата у народні депутати на проміжних виборах. Як відомо, 1 вересня у Херсонській та Черкаській областях почався виборчий процес. У цих округах 31 жовтня відбудуться довибори до Верховної Ради.