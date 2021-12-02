«Тисяча Зеленського»: уряд хоче більше грошей на виплати

Суму для виплат вакцинованим українцям збільшать до 8 млрд грн

Суму, яка буде спрямована на виплати вакцинованим українцям, збільшать до 8 млрд грн, Верховна Рада найближчим часом розгляне це питання. Про це заявив прем'єр Денис Шмигаль на засіданні уряду.

«Вакцинація залишається національним пріоритетом. Це питання національної безпеки країни, тому уряд продовжує впровадження програми виплат по 1 тис грн для всіх вакцинованих громадян. Ця ініціатива реалізується у декілька етапів, на старті програми отримання коштів відбуватиметься через додаток «Дія», – сказав прем'єр.

«Фактично 100 офлайн-пунктів підтримки «Дії» надаватимуть практичну допомогу по всій країні. Ціль програми – підтримати бізнес, який постраждав унаслідок пандемії, та простимулювати вакцинацію. У зв’язку з очікуванням великої кількості звернень, було ухвалено рішення збільшити суму, яка буде спрямована на виплати вакцинованим українцям, до 8 млрд грн», – підкреслив Шмигаль.

За його словами, найближчим часом Верховна Рада має розглянути це питання.

Як відомо, скористатися тисячею гривень за вакцинацію від Covid-19 можна буде тільки впродовж чотирьох місяців після дня надходження коштів і тільки в тому випадку, якщо ти повнолітній.

Раніше глава уряду Денис Шмигаль попередив, що виплату не можна обміняти на позапрограмні послуги.

15 листопада президент України Володимир Зеленський розповів у відеозверненні «декілька хороших новин». Зокрема, він пообіцяв 1 тис. грн кожному, хто отримав дві дози вакцини,

Згодом прессекретар президента Сергій Никифоров розповів деталі про надання 1 тис. грн за вакцинацію. Зокрема, уточнив, у якому виді нададуть гроші та назвав попередній перелік товарів та послуг.

Нагадаємо, соцмережі відреагували курйозними фотожабами на ідею Зеленського.

Джерело: Економічна правда