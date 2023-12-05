«Слуга народу» обговорить заяви Безуглої про «заміну Залужного»: названо терміни

Дехто у «Слузі народу» вважає, що Безугла зараз розколює суспільство

На засіданні фракції «Слуги народу» в Верховній Раді України наприкінці поточного тижня депутати обговорять заяви Мар'яни Безуглої, що військове керівництво України, зокрема генерал Валерій Залужний, «має піти». Наразі немає рішення про виключення депутатки з фракції. Про це повідомляє «Суспільне» з посиланням на два джерела в партії.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Усі тихо сидять, нічого немає (рішення про виключення – «Главком»). Це дуже погано, як на мене. У нас багато людей. Якщо цього не відбудеться, якщо її не виключать з політичної ради партії і з членів партії і взагалі не буде рішення фракції, то в нас багато людей самі понаписують заяви. Ця історія кидає тінь на всіх. Неприпустимо те, що Безугла зараз розколює суспільство», – заявило одне з джерел.

За словами ще одного джерела, з яким поспілкувалося «Суспільне», можливе написання заяв інших членів партії про вихід із політсили чи фракції – перебільшення.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Не думаю, я б так не перебільшував ситуацію. У нас буде засідання фракції найближчим часом про це. Не щодо Мар’яни Безуглої, а взагалі щодо питання, які вона порушила. Там будемо щось вирішувати, поки що нічого немає», – говорить друге джерело.

Джерело зазначило, що «це треба вирішувати в середині силового блоку, зокрема профільного комітету Верховної Ради». – «Я не знаю, чому Мар’яна вирішила це зробити, але так чи інакше, ці проблеми треба розв'язувати серед тих людей, які мають повноваження їх вирішувати».

Нагадаємо, раніше заступниця голови Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, народна депутатка від «Слуги народу» Мар’яна Безугла на своїй сторінці у Facebook влаштувала кастинг на посаду головнокомандувача Збройних сил України.

Нещодавно депутатка від «Слуги народу» Мар'яна Безугла зробила провокативний допис, в якому заявила, що Залужний – жива людина, з якої роблять ідола, щоб потім просто використати. Потім вона знову дорікнула головнокомандувачу ЗСУ – цього разу через зустрічі з відомою волонтеркою Даною Яровою, з якою нардепка до цього скандалила.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Народні депутати від «Слуги народу» обурені заявами своєї однопартійки Марʼяни Безуглої про те, що військове керівництво України «має піти», адже головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний нібито «не зміг надати план задуму на 2024».

На заяви Безуглої відреагували екскомандир полку «Азов» Максим Жорін та голова Українського об’єднання «Мрія», ветеран Юрій Гудименко. Жорін підкреслив, що для України було б краще, якби «неадекватні люди не пхали свій ніс в справи мобілізації, війни та військових». Гудименко звернувся до СБУ з вимогою розслідувати справу Безуглої на предмет розголошення державної таємниці.