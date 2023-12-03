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Безугла влаштувала у кастинг на посаду головнокомандувача ЗСУ

Надія Карбунар
glavcom.ua
Безугла влаштувала у кастинг на посаду головнокомандувача ЗСУ
Безугла запропонувала кандидатів у крісло головкома
фото з відкритих джерел

Депутатка запустила голосування «Якщо міняти Залужного, то на кого?»

Заступниця голови Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, народна депутатка від «Слуги народу» Мар’яна Безугла на своїй сторінці у Facebook влаштувала кастинг на посаду головнокомандувача Збройних сил України.

Депутатка запустила голосування «Якщо міняти Залужного, то на кого?». У списку – 13 кандидатур. Тут і очільник розвідки Кирило Буданов, і командувач Військово-Морських Сил Олексій Неїжпапа, і командир Азовців Денис Прокопенко.

Безугла влаштувала у кастинг на посаду головнокомандувача ЗСУ фото 1

«Голосування – ваша думка, рейтингове, можна кількох. Просто обговорення. Якщо є якась окрема думка, ідеї – пишіть в коментарях. Пам’ятаємо про стриманість, але й недоторканних немає. Якщо можна Верховного Головнокомандувача розкладати на молекули, то пороздумувати, як вирватися з «глухого кута» і «міни там виявилися», отримати реальний план 2024, чому б ні!», – написала Безугла.

Нагадаємо, нещодавно депутатка від «Слуги народу» Мар'яна Безугла зробила провокативний допис, в якому заявила, що Залужний – жива людина, з якої роблять ідола, щоб потім просто використати. Потім вона знову дорікнула головнокомандувачу ЗСУ – цього разу через зустрічі з відомою волонтеркою Даною Яровою, з якою нардепка до цього скандалила.

Народні депутати від «Слуги народу» обурені заявами своєї однопартійки Марʼяни Безуглої про те, що військове керівництво України «має піти», адже головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний нібито «не зміг надати план задуму на 2024».

На заяви Безуглої відреагували екскомандир полку «Азов» Максим Жорін та голова Українського об’єднання «Мрія», ветеран Юрій Гудименко. Жорін підкреслив, що для України було б краще, якби «неадекватні люди не пхали свій ніс в справи мобілізації, війни та військових». Гудименко звернувся до СБУ з вимогою розслідувати справу Безуглої на предмет розголошення державної таємниці.

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Теги: Валерій Залужний Кирило Буданов Олексій Неїжпапа Мар’яна Безугла

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