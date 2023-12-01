«Давайте слізно попросимо». «Слуга» Маріковський вигадав, як зупинити Безуглу

«Взагалі не розумію, чим керується моя колега»

Депутатка від «Слуги народу» Мар’яна Безугла продовжує «розкачувати» ситуацію навколо ЗСУ та особисто головнокомандувача Валерія Залужного. Депутати навіть передали на розгляд Ради проєкт Постанови про відкликання її з посади заступниці голови Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, але нардеп Олександр Маріковський визнає, що «слуги» не знають, як зупинити Безуглу, тому один із варіантів вирішення проблеми – «слізно попросити» депутатку більше не критикувати генерала та армію.

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«Вибачте, просто тупо терплю цю драму з Безуглою саме через те, що взагалі не розумію, чим керується моя колега. Те що, Безугла – це більше про блогерство, а не про парламентську етику, це точно розуміють усі. Але чи Безугла порушує при цьому якісь закони, устави, статути, секретність і тд.?», – йдеться у публікації депутата.

На думку Маріковського, діяльність його колеги має бути досліджена та отримати відповідну експертну оцінку. «Якщо від дій Безуглої страждає Держава та Державний інтерес, та це порушує щось конкретне, то Генеральний прокурор може вчинити відповідні правові рішення і Безугла піде під слідство. Якщо ж моя колега просто блогер, а не розвідник іноземних служб, то давайте засудимо її дії публічно, і сльозно попросимо більше цього не робити», – підкреслив «слуга».

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Олександр Маріковський зазначив, що Україна є правовою цивілізованою державою, де кожен блогер є людиною з правами та обов’язками, а його свобода та права – недоторкані.

"Слуга" визнав, що народні депутати не мають важелів впливу на Безуглу:

Нагадаємо, нещодавно депутатка від «Слуги народу» Мар'яна Безугла зробила провокативний допис, в якому заявила, що Залужний – жива людина, з якої роблять ідола, щоб потім просто використати. Потім вона знову дорікнула головнокомандувачу ЗСУ – цього разу через зустрічі з відомою волонтеркою Даною Яровою, з якою нардепка до цього скандалила.

Народні депутати від «Слуги народу» обурені заявами своєї однопартійки Марʼяни Безуглої про те, що військове керівництво України «має піти», адже головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний нібито «не зміг надати план задуму на 2024».

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На заяви Безуглої відреагували екскомандир полку «Азов» Максим Жорін та голова Українського об’єднання «Мрія», ветеран Юрій Гудименко. Жорін підкреслив, що для України було б краще, якби «неадекватні люди не пхали свій ніс в справи мобілізації, війни та військових». Гудименко звернувся до СБУ з вимогою розслідувати справу Безуглої на предмет розголошення державної таємниці.