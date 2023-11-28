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Володимир Фесенко Політолог

Безугла заклала міну сповільненої дії проти президента

glavcom.ua
«Зараз абсолютна більшість українців підтримує одночасно і Зеленського і Залужного»

Звільнення Залужного спровокує емоційний дисонанс для багатьох громадян України

В соціальних мережах бурхливо обговорюють заклики депутатки Мар’яни Безуглої до відставки Валерія Залужного з посади головнокомандувача ЗСУ. Спробуємо відволіктися від суперечливої постаті пані Мар’яни, від особистих симпатій і антипатій до Залужного і Зеленського, і оцінити суто раціонально наслідки ймовірної відставки Валерія Залужного з посади Головнокомандувача ЗСУ.

Чи змінить це рішення ситуацію на фронті? Навряд. Нинішні проблеми в бойових діях з російськими військами пов’язані не з постаттю головнокомандувача ЗСУ, а з величезною нестачею ресурсів, в тому числі і бійців на фронті. І якщо Залужного звільнять, а ситуація на фронті не покращиться (що цілком ймовірно), то багато хто в Україні скаже, що це є наслідком звільнення Залужного.  Також зрозуміло, кого будуть звинувачувати.

Але найбільша загроза – різке посилення політичних протирічь і в Збройних Силах і в українському суспільстві. Зараз абсолютна більшість українців підтримує одночасно і Зеленського і Залужного. Звільнення Залужного спровокує емоційний дисонанс для багатьох громадян України. Когось будуть звинувачувати, когось виправдовувати, важко буде підтримувати одночасно обох. Навряд це позитивно вплине на нашу згуртованість у боротьбі із зовнішнім ворогом. І це я ще дуже м’яко формулюю. Негативні наслідки можуть виникнути і у ставленні до України з боку наших міжнародних партнерів.

Виникнуть і суто політичні ризики вже для президента Зеленського. Звільнення Залужного автоматично зробить його центром концентрації і об’єднання для всіх, хто не тільки не задоволений діями нинішньої влади, а буде незадоволений і звільненням Залужного. І таких буде чимало. І сам Залужний, який зараз сконцентрований на військових справах, може в разі свого звільнення проявити себе і в політичній сфері. І багато хто буде його до цього закликати. Якщо Залужний розпочне свою власну політичну діяльність і почне формувати політичну команду, тоді у президента Зеленського з’явиться потужний конкурент, якого на сьогодні не має. Тобто, такі «доброзичливці» як Мар’яна Безугла фактично пропонують перевести Залужного з суто військової на політичну орбіту, і тим саме створити реальну політичну альтернативу Зеленському.

Ще одним наслідком такої (поки що суто теоретичної) ситуації може стати суттєва зміна у ставленні багатьох українців, особливо політично активної частини суспільства, до можливості виборів у нинішніх воєнних умовах. Зараз абсолютна більшість українців виступають проти виборів під час війни. Але у разі звільнення Залужного ця ситуація може помінятися. Симпатики Залужного, а їх буде чимало, напевно почнуть активно і публічно виступати за проведення чергових президентських, а також і відкладених парламентських виборів. Це стане додатковим чинником посилення внутрішньополітичної турбулентності.

Пані Мар’яна Безугла мабуть думає, що вона зробила велику послугу президенту Зеленському, закликаючи до відставки Залужного. Насправді вона своїми провокаційними заявами вже наробила багато шкоди президентській команді. Як це не парадоксально, але те, що вона пропонує, по суті є міною сповільненої дії проти президента Зеленського, і, певною мірою, проти інтересів України в умовах війни.

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Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: політика Володимир Зеленський Мар’яна Безугла Валерій Залужний

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