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    Політика

    Рада перейшла в режим безперервної роботи

    Зараз пленарного засідання немає, але депутати мають залишатися на місцях&nbsp; - Рада перейшла в режим безперервної роботи
    Зараз пленарного засідання немає, але депутати мають залишатися на місцях 
    фото: Верховна Рада

    Постанова запроваджує безперервну роботу народних депутатів у режимі пленарного засідання

    Спікер парламенту Руслан Стефанчук підписав ухвалу про перехід парламенту на безперервний режим роботи, повідомляє сайт Верховної Ради.

    Стефанчук підписав ухвалу №7112 «Про організацію роботи Ради у зв'язку з актом збройної агресії РФ проти України 24 лютого 2022 року».

    Постанова запроваджує безперервну роботу народних депутатів у режимі пленарного засідання. Згідно з документом, час та місце проведення пленарного засідання, а також спосіб голосування визначає керівництво парламенту.

    Верховна Рада підтримала ухвалу на пленарному засіданні вранці в четвер.

    24 лютого після нападу Путіна на Україну Верховна Рада запровадила воєнний стан у країні.

    Президент України Володимир Зеленський підтримав пропозицію Міністерства закордонних справ України про розрив дипломатичних відносин України з Російською Федерацією.

    Розпочало процедуру розриву дипломатичних відносин відповідно до норм міжнародного права. Наприклад, зараз Україна розпочала евакуацію дипломатів з Москви.

    Наразі на в’їздах до Києва обладнують захисні споруди. Столичний метрополітен працює у звичному режимі, окрім червоної лінії.

    На Банковій повідомили, що російські окупанти хочуть проникнути в урядовий квартал. Одна з цілей Росії – прибрати вище керівництво України.

    Водночас Кремль назвав умови для переговорів Путіна й Зеленського. Речник Путіна озвучив черговий ультиматум.

    Також поліція звернулась до українців: люди з червоними пов'язками – російські диверсанти.

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    Теги: Росія Верховна Рада війна агресія воєнний стан робота Руслан Стефанчук парламент
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    Рада перейшла в режим безперервної роботи