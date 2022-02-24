Рада перейшла в режим безперервної роботи

Зараз пленарного засідання немає, але депутати мають залишатися на місцях

Постанова запроваджує безперервну роботу народних депутатів у режимі пленарного засідання

Спікер парламенту Руслан Стефанчук підписав ухвалу про перехід парламенту на безперервний режим роботи, повідомляє сайт Верховної Ради.

Стефанчук підписав ухвалу №7112 «Про організацію роботи Ради у зв'язку з актом збройної агресії РФ проти України 24 лютого 2022 року».

Постанова запроваджує безперервну роботу народних депутатів у режимі пленарного засідання. Згідно з документом, час та місце проведення пленарного засідання, а також спосіб голосування визначає керівництво парламенту.

Верховна Рада підтримала ухвалу на пленарному засіданні вранці в четвер.

24 лютого після нападу Путіна на Україну Верховна Рада запровадила воєнний стан у країні.

Президент України Володимир Зеленський підтримав пропозицію Міністерства закордонних справ України про розрив дипломатичних відносин України з Російською Федерацією.

Розпочало процедуру розриву дипломатичних відносин відповідно до норм міжнародного права. Наприклад, зараз Україна розпочала евакуацію дипломатів з Москви.

Наразі на в’їздах до Києва обладнують захисні споруди. Столичний метрополітен працює у звичному режимі, окрім червоної лінії.

На Банковій повідомили, що російські окупанти хочуть проникнути в урядовий квартал. Одна з цілей Росії – прибрати вище керівництво України.

Водночас Кремль назвав умови для переговорів Путіна й Зеленського. Речник Путіна озвучив черговий ультиматум.

Також поліція звернулась до українців: люди з червоними пов'язками – російські диверсанти.