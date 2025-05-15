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Рада підтримала спрощення візових вимог для іноземних волонтерів

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Рада підтримала спрощення візових вимог для іноземних волонтерів
В Україні стрімкий розвиток волонтерського руху припав на 2014 рік
фото з відкритих джерел

Парламентарі пропонують скасувати візи для осіб, що беруть участь у міжнародних або регіональних волонтерських програмах

Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт №13071 про скасування на період дії воєнного стану візових вимог для іноземців та осіб без громадянства, які є гуманітарними працівниками та волонтерами. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на народного депутата Ярослава Железняка.

Відповідну ініціативу підтримали 277 депутатів. Для оформлення посвідки на тимчасове проживання на цей час необхідно попередньо отримати візу типу D. Законопроєктом пропонуються скасувати цю вимогу для осіб, які приїхали в Україну для роботи у філіях або представництвах юридичних осіб, створених за законодавством іноземних держав, що є отримувачами гуманітарної допомоги (окрім громадян РФ).

Також законотворці пропонують скасувати відповідні візи для осіб, що беруть участь у міжнародних або регіональних волонтерських програмах, чи залучені до діяльності організацій і установ, які працюють з волонтерами.

Відповідно до законопроєкту, якщо такі особи в’їхали на територію України після 24 лютого 2022 року та протягом 60 днів після набрання чинності законом подадуть заяву на оформлення посвідки, вони вважатимуться такими, що перебувають в Україні на законних підставах.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський підписав закон щодо сприяння розвитку волонтерства серед здобувачів освіти. Автори законопроєкту пояснювали, що волонтерство дає молоді можливість розвивати свої навички та отримувати практичний досвід, що є корисним не лише для подальшого вступу до вишів, але й для вступу на ринок праці.

В Україні волонтерський рух почав формуватися у 1990-х роках, а його стрімкий розвиток припав на 2014 рік, коли Росія розпочала війну. У 2022 році це свято набуло особливого значення для країни. Волонтери відіграють важливу роль у підтримці ЗСУ, організовуючи збори та забезпечуючи військових усім необхідним – від ліків і амуніції до транспорту й озброєння. Їхня самовіддана праця значно полегшує життя української армії.

Як відомо, на початку 2025 року Верховна Рада в цілому ухвалила законопроєкт щодо сприяння розвитку волонтерства серед здобувачів освіти. 

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Теги: волонтер Верховна Рада візи

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