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Рада підтримала законопроєкт про протидію домаганням та дискримінації в ЗСУ

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Рада підтримала законопроєкт про протидію домаганням та дискримінації в ЗСУ
У Збройних силах України несе службу понад 70 тис. жінок
фото з відкритих джерел

Законопроєкт пропонує розширити визначення поняття «військова дисципліна»

Верховна Рада проголосувала у першому читанні за законопроєкт № 13037. Він спрямований на запобігання і протидію проявам дискримінації та сексуальним домаганням у ЗСУ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на народного депутата Ярослава Железняка.

Законопроєкт підтримали 274 депутати. Документ передбачає внесення змін до Дисциплінарного статуту ЗСУ та Статуту внутрішньої служби ЗСУ.

Серед пропозицій – розширити визначення поняття «військова дисципліна». Документ уточнює, що дотримання військової дисципліни забезпечується не лише виконанням службових обов’язків, а й шляхом гарантування рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, недопущення проявів дискримінації, а також протидії насильству за ознакою статі, сексуальним домаганням і злочинам проти статевої свободи та недоторканності.

Також документ пропонує:

  • закріпити обов’язок кожного військовослужбовця не допускати негідних дій (вербальних чи невербальних), пов’язаних із дискримінацією;
  • закріпити обов’язок командира негайно реагувати на правопорушення проти статевої свободи та статевої недоторканності;
  • запровадити нову підставу для усунення військовослужбовця від виконання службових обов’язків — якщо невиконання ним службових обов’язків призвело до правопорушення проти статевої свободи та статевої недоторканності.

Проєкт передбачає, що для з’ясування причин та обставин, що сприяли вчиненню відповідних правопорушень, командир зобов’язаний призначити службове розслідування. Це може бути ініціатива самого командира або результат подання від представника уповноваженого підрозділу чи посадової особи, відповідальної за дотримання рівних прав та можливостей жінок і чоловіків.

Військовослужбовця, який повідомив про випадок дискримінації, через це не можуть притягнути до дисциплінарної відповідальності або піддати іншим покаранням.

Також передбачається можливість військовослужбовця надсилати заяви чи скарги або особисто звертатися до посадових осіб, органів військового управління, органів управління Служби правопорядку, органів, які проводять досудове слідство, та інших державних органів у разі виявлення фактів порушення.

Нагадаємо, сексуальне насильство, повʼязане з війною стосується не лише жінок. До проєкту з проміжних репарацій звернулося більше постраждалих чоловіків, ніж жінок.

Як відомо, в Україні запрацював пілотний проєкт з невідкладних репарацій для постраждалих від сексуального насильства під час війни.

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Теги: дискримінація Верховна Рада ЗСУ

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