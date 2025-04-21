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Нардеп Веніславський прокоментував скандал навколо теми демобілізації

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Нардеп Веніславський прокоментував скандал навколо теми демобілізації
Веніславський: Росія до кінця 2025 року має ще намір мобілізувати 300-400 тис., тобто це свідчить про наміри Росії далі вести свою війну
фото: mil.in.ua

Веніславський: РФ суттєво наростила військовий потенціал в Україні за останні пів року

Нардеп та член комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський прокоментував скандал, який раніше виник у Верховній Раді через продовження воєнного стану та заклики до демобілізації. Про це він зауважив у розмові з Radio NV, повідомляє «Главком».

За словами Федора Веніславського, деякі політичні сили намагалися підійти ширше до протестного голосування у Верховній Раді. Натомість загрози у вигляді війни та терористичних атак з боку Росії, які й стали причиною для введення воєнного стану, нікуди не зникли.

«Тому я думаю, знаєте, сам тон, який було задано в процесі обговорення цього законопроєкту, який ініційований президентом України згідно з його повноваженнями, змусив всіх одностайно (проголосувати, – «Главком»). За виключенням пана Гончаренко (Олексій Гончаренко – народний депутат України від «Європейської Солідарності» – «Главком»), який заявив, що дійсно, на його думку, Верховна Рада України мала б ухвалити закон про демобілізацію, і голосував проти цього законопроєкту», – заявив експерт.

Натомість Веніславський додає, що якщо розмова йдеться про звільнення з військової служби тих, хто служить вже дуже довгий час, то необхідно пропонувати комплексні альтернативні рішення, які б змогли замінити цих військових. А звичайні заклики на цю тему, на думку Федора Веніславського, є звичайним популізмом.

«Нам постійно розвідка доповідає і також була доповідь очільника Головного управління розвідки: Росія нарощує збройні сили, які задіяні у війні проти України, що пів року тому це було 570 тис. військовослужбовців, то зараз це 610-615 тис. І Росія до кінця 2025 року має ще намір мобілізувати 300-400 тис., тобто це свідчить про наміри Росії далі вести свою війну», – говорить Веніславський.

Нардеп наголошує, що на тлі цих заяв зменшувати чисельність Збройних сил України без альтернативи залучення нового особового складу завдяки мобілізації, рекрутингу чи інших засобів залучення – це популізм.

Нагадаємо, що 16 квітня Верховна Рада продовжила воєнний стан і мобілізацію. Однак ще до голосування розгорівся скандал. Тоді член депутатської фракції «Європейська солідарність» Олексій Гончаренко заявив, що не буде голосувати за продовження воєнного стану. Причинами цього назвав відсутність демобілізації та термінів служби, а також функціонування територіальних центрів комплектування і соціальної підтримки.

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Теги: Верховна Рада скандал Федір Веніславський

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