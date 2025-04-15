Стефанчук різко висловився про нардепів, які проголосують проти продовження воєнного стану

Раніше Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкти щодо продовження в Україні дії воєнного стану та загальної мобілізації ще на 90 днів, тобто до 6 серпня

Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук різко прокоментував голосування за продовження воєнного стану та мобілізації, яке відбудеться завтра, 16 квітня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис спікера парламенту.

Верховна Рада планує завтра, 16 квітня проголосувати за продовження дії воєнного стану та мобілізації. Однак деякі депутати висловили невдоволення через це. Своєю чергою Стефанчук гостро відреагував на такі заяви нардепів.

«Фінальні результати кастингу Путіна в Раді вже завтра можна буде побачити – серед тих, хто проголосує проти продовження воєнного стану», – написав Стефанчук.

Варто зазначити, що член депутатської фракції «Європейська солідарність» Олексій Гончаренко заявив у своєму Telegram-каналі, що не буде голосувати за продовження воєнного стану 16 квітня.

Причинами стали відсутність демобілізації та термінів служби, а також функціонування територіальних центрів комплектування і соціальної підтримки.

Раніше лідер «Європейської солідарності», пʼятий президент України Петро Порошенко розкритикував терміни голосування за воєнний стан. Він заявив, що влада «почала зловживати воєнним станом».

Як відомо, президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкти щодо продовження в Україні дії воєнного стану та загальної мобілізації ще на 90 днів, тобто до 6 серпня.

Зауважимо, воєнний стан було введено в Україні ще з 24 лютого 2022 року у зв'язку з повномасштабною військовою агресією Російської Федерації.

Також в Україні діє загальна мобілізація, під час якої призвати на службу можуть військовозобов'язаних громадян віком від 18 до 60 років, якщо вони не мають законних підстав для відстрочки чи виключення з військового обліку.