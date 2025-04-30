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Волонтерство зараховуватимуть за практику у вишах: президент підписав закон

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
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Волонтерство зараховуватимуть за практику у вишах: президент підписав закон
Закон дозволяє зараховувати час волонтерської діяльності до практики
фото ілюстративне: Українська волонтерська служба

Керівники закладів освіти будуть зобов‘язані підтримувати розвиток волонтерських ініціатив та залучення учнів до волонтерської діяльності

Президент Володимир Зеленський підписав закон щодо сприяння розвитку волонтерства серед здобувачів освіти. Як передає «Главком», про це йдеться у картці відповідного законопроєкту № 11159.

Автори законопроєкту пояснювали, що волонтерство дає молоді можливість розвивати свої навички та отримувати практичний досвід, що є корисним не лише для подальшого вступу до вишів, але й для вступу на ринок праці.

Що передбачає закон про розвиток волонтерства в освіті:

  • визнання результатів волонтерства студентів за практику, якщо воно відповідає напрямку навчання;
  • видачу офіційного документа, який підтверджує участь у волонтерській діяльності;
  • вплив волонтерського досвіду на вступ до закладів освіти через мотиваційні листи;
  • зобов'язання керівників навчальних закладів підтримувати волонтерські ініціативи та залучати учнів до волонтерства.Так, законопроєкт передбачає: зарахування студентам волонтерства за практику 

В Україні волонтерський рух почав формуватися у 1990-х роках, а його стрімкий розвиток припав на 2014 рік, коли Росія розпочала війну. У 2022 році це свято набуло особливого значення для країни. Волонтери відіграють важливу роль у підтримці ЗСУ, організовуючи збори та забезпечуючи військових усім необхідним – від ліків і амуніції до транспорту й озброєння. 

Нагадаємо, на початку 2025 року Верховна Рада в цілому ухвалила законопроєкт щодо сприяння розвитку волонтерства серед здобувачів освіти. 

Також близькі родичі та члени сім’ї особи, зниклої безвісти за особливих обставин, отримали право на безоплатну правничу допомогу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на народну депутатку Тетяну Цибу. Відповідний законопроєкт сьогодні, 30 квітня, в цілому прийняла Верховна Рада.

Особа, зникла безвісти за особливих обставин – особа, зникла безвісти у зв'язку із збройним конфліктом, воєнними діями, тимчасовою окупацією частини території України, надзвичайними ситуаціями природного чи техногенного характеру. 

До слова, президент Володимир Зеленський підписав закон про щодо виплати 15 млн гривень родичам добровольців, які загинули під час захисту України.

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Теги: волонтер студенти

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