Досвід волонтерства сприямите вступу до вишу. Рада ухвалила законопроєкт

Депутати зазначають, що волонтерство дає молоді можливість розвивати свої навички та отримувати практичний досвід,

Верховна Рада в цілому ухвалила законопроєкт щодо сприяння розвитку волонтерства серед здобувачів освіти. Про це повідомили народні депутати Ярослав Железняк та Ірина Геращенко.

За відповідний законопроєкт №11159 проголосували 298 депутатів. Автори законопроєкту підкреслили, що під час війни волонтерський рух в Україні значно виріс. Депутати також зазначають, що волонтерство дає молоді можливість розвивати свої навички та отримувати практичний досвід, що є корисним не лише для подальшого вступу до вишів, але й для вступу на ринок праці.

Що передбачає закон про розвиток волонтерства в освіті:

визнання результатів волонтерства студентів за практику, якщо воно відповідає напрямку навчання;

видачу офіційного документа, який підтверджує участь у волонтерській діяльності;

вплив волонтерського досвіду на вступ до закладів освіти через мотиваційні листи;

зобов'язання керівників навчальних закладів підтримувати волонтерські ініціативи та залучати учнів до волонтерства.Так, законопроєкт передбачає: зарахування студентам волонтерства за практику

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський вручив у четвер волонтерам спеціальну відзнаку глави Української держави «Золоте серце». «Вдячність волонтерам, кожному й кожній, хто в Україні допомагає армії, усім у світі, хто разом з Україною. Відзначив сьогодні представників волонтерської спільноти «Золотим серцем» – спеціальною відзнакою Президента України», – сказав глава держави. Зеленський вручив цю візнаку 18 громадянам.

В Україні волонтерський рух почав формуватися у 1990-х роках, а його стрімкий розвиток припав на 2014 рік, коли Росія розпочала війну. У 2022 році це свято набуло особливого значення для країни. Волонтери відіграють важливу роль у підтримці ЗСУ, організовуючи збори та забезпечуючи військових усім необхідним – від ліків і амуніції до транспорту й озброєння. Їхня самовіддана праця значно полегшує життя української армії.