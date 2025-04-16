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Рада підтримала продовження дії воєнного стану. Проти був один нардеп (оновлено)

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
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Рада підтримала продовження дії воєнного стану. Проти був один нардеп (оновлено)
«За» – 357 народних депутатів. «Проти» проголосував Олексій Гончаренко
фото: телеграм / Залізний нардеп

Парламент схвалив продовження воєнного стану до 06 серпня

У середу, 16 квітня, Верховна Рада продовжила воєнний стан і мобілізацію. Як передає «Главком», про це повідомляє нардеп Ярослав Железняк.

Так, парламент 15-ий раз за це скликання схвалив продовження воєнного стану до 06 серпня (на 90-то днів).

«За» – 357 народних депутатів. «Проти» проголосував Олексій Гончаренко, нардеп від «Європейської солідарності».

Слідом Верховна Рада продовжила до серпня і мобілізацію. Єдиний нардеп проти – Олексій Гончаренко. Також утримався нардеп від «Слуги народу» Мазурашу Георгій.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкти щодо продовження в Україні дії воєнного стану та загальної мобілізації ще на 90 днів, тобто до 6 серпня. 

Відповідні проєкти законів зареєстровані під номерами 13173 і 13172.

Рада підтримала продовження дії воєнного стану. Проти був один нардеп (оновлено) фото 1
скриншот: itd.rada.gov.ua

Зауважимо, воєнний стан було введено в Україні ще з 24 лютого 2022 року у зв'язку з повномасштабною військовою агресією Російської Федерації.

Йдеться про особливий правовий режим, що вводиться в країні або в окремих її місцевостях у разі збройної агресії чи загрози нападу, небезпеки державній незалежності України, її територіальній цілісності та передбачає надання відповідним органам влади (військовому командуванню, військовим адміністраціям та органам місцевого самоврядування) повноважень, необхідних для відвернення загрози та відсічі агресії.

Також в Україні діє загальна мобілізація, під час якої призвати на службу можуть військовозобов'язаних громадян віком від 18 до 60 років, якщо вони не мають законних підстав для відстрочки чи виключення з військового обліку.

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Теги: Верховна Рада війна воєнний стан

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