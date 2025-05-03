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США передумали пускати до себе без візи громадян однієї з країн ЄС

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
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США передумали пускати до себе без візи громадян однієї з країн ЄС
У Вашингтоні заявили, що вдячні Румунії за зусилля у сфері безпекової взаємодії і можуть розглянути безвіз для неї у майбутньому
фото: Inquam Photos/Octav Ganea

В новій адміністрації Дональда Трампа висловили сумнів, що європейська країна відповідає жорстким параметрам

Сполучені Штати відкликали прийняття Румунії до програми Visa Waiver, яка дозволяє громадянам здійснювати короткотермінові поїздки у США без візи. Як передає «Главком», про це пише Reuters.

Так, сусід України мав стати 43-ою державою у списку. Відповідне запрошення експрезидент США Джо Байден погодив 9 січня, за 11 днів до завершення своєї каденції.

Проте у березні департамент внутрішньої безпеки заявив про тимчасове призупинення процесу приєднання Румунії через потребу додаткової перевірки.

В новій адміністрації Дональда Трампа висловили сумнів, що європейська країна відповідає жорстким параметрам, які включають тісну співпрацю з американськими спецслужбами щодо виявлення інформації про тероризм та важкі злочини. Зрештою запрошення було скасоване.

У Вашингтоні заявили, що вдячні Румунії за зусилля у сфері безпекової взаємодії і можуть розглянути безвіз для неї у майбутньому.  

Водночас Сполучені Штати направили команду спостерігачів за виборами до Румунії напередодні повторних президентських виборів. Про це заявив високопосадовець США на тлі критики у Вашингтоні рішення скасувати початкове голосування 2024 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

4 травня у Румунії відбудеться перший тур президентських виборів замість скасованого через іноземне втручання минулоріч.

Увага адміністрації США до Румунії посилилась після скасування результатів першого туру виборів президента в грудні 2024 року через іноземне втручання та зняття антизахідного кандидата Келіна Джорджеску.

До слова, у березні 2025 року найвищий річний рівень інфляції у Євросоюзі зафіксували у Румунії – 5,1%. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Євростат.

Двома іншими державами-членами ЄС з високою інфляцією виявились Угорщина (4,8%) та Польща (4,4%). Найнижчими значеннями змогли похвалитися Франція (0,9%), Данія (1,4%) та Люксембург (1,5%).

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Теги: Румунія США візи безвізовий режим

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