Рада призначила позачергові вибори у двох населених пунктах

Голосування має відбутися в березні 2022 року

Кабінет міністрів повинен забезпечити фінансування місцевих виборів за рахунок цільової субвенції з держбюджету

Сьогодні Верховна Рада призначила у двох населених пунктах позачергові вибори міського та сільського голів. Вибори мають відбутися 27 березня 2022 року. Так, 335 голосами парламент ухвалив постанову №6114 «Про призначення позачергових виборів Зайцівського сільського голови Синельниківського району Дніпропетровської області».

За постанову №6115 «Про призначення позачергових виборів Часовоярського міського голови Бахмутського району Донецької області» проголосували 328 народних депутатів.

Згідно з постановами, Центральна виборча комісія з урахуванням пропозицій відповідної територіальної виборчої комісії має визначити обсяг бюджетних коштів, необхідних для проведення позачергових виборів у кожному із населених пунктів. Своєю чергою Кабінет міністрів повинен забезпечити фінансування цих виборів за рахунок цільової субвенції з держбюджету.

Зазначимо, що 6 жовтня народні депутати прийшли до сесійної зали без затвердженого порядку денного. Тому під час засідання розглядаються питання, які не потребують включення до порядку денного.

До слова, один з кандидатів у мери Харкова знявся з передвиборчих перегонів.

Нагадаємо, на 31 жовтня 2021 року Центральна виборча комісія призначила проміжні вибори народних депутатів України в одномандатних виборчих округах № 184 (Херсонська область) та № 197 (Черкаська область). У Харкові цього дня обиратимуть міського голову.

Також на виборців у 14 регіонах України очікують повторні вибори депутатів місцевих рад, рішення про проведення яких прийняли відповідні територіальні виборчі комісії.

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