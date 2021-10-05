В ефір каналу Мураєва випустили бабусю, яка поплакала за Разумковим і поглузувала з Арахамії

«Прізвище Разумков – від слова «розум». А прізвище того, хто все це закрутив, – Арахамія. «Ара» – папуга. І «хамія», – розповіла глядачка каналу «Наш»

В ефірі телеканалу «Наш», який належить екснардепу Євгену Мураєву сьогодні, 5 жовтня, одна з глядачок розкритикувала керівника парламентської фракції «Слуга народу» Давида Арахамію.

Жінку з Маріуполя на ім'я Нона обурила ситуація, що склалася навколо спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова.

«Я хочу сказати щодо Разумкова. Я обурена. Таку людину, так образили та принизили. Прізвище Разумков – від слова «розум». А прізвище того, хто все це закрутив, – Арахамія. «Ара» – папуга. І «хамія». Само за себе говорить. Оце ми дожилися. От це ми обрали владу собі», – розповіла глядачка каналу «Наш».

Нагадаємо, Верховна Рада запустила процедуру відкликання Дмитра Разумкова з посади спікера парламенту. Процедура розпочалася за поданням голови фракції «Слуга народу» Давида Арахамії.

Сьогодні голова Верховної Ради заявив, що не збирається звертатися до суду та не тримається за свою посаду.

До слова, народна депутатка Людмила Буймістер прокоментувала інформацію про своє можливе виключення з фракції Слуга народу. В ефірі телеканалу Україна 24 вона розповіла, що дізналася про це зі ЗМІ. Утім жодних офіційних розмов на цю тему з нею ніхто не вів, заявила раніше Буймістер в інтерв’ю «Главкому».

Як відомо, за відставку Дмитра Разумкова з поста спікера зібрано 190 підписів «Слуг народу».

Нагадаємо, Разумков 4 жовтня запросив парламентарів зі «Слуги народу» на зустріч. Однак, як заявила нардепка Євгенія Кравчук, що спільного засідання фракції з Разумковим не буде. Спікер поставив під сумніви дотримання принципів демократії у фракції «Слуга народу», після того, як йому відмовили у зустрічі з колегами.

Раніше Зеленський нарешті пояснив, чому ображається на Разумкова.

2 жовтня у Трускавці президент Володимир Зеленський сказав, що проблема Дмитра Разумкова в тому, що він не поділяє деяких моментів програми партії «Слуга народу», а не в його особистості.