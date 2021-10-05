Чи піде Кличко на президентські вибори? Мер розкрив свої плани

Партія «Удар» планує брати участь у наступних парламентських виборах

Мер Києва Віталій Кличко поки не збирається балотуватися в президенти України. Однак він планує вести свою партію «Удар» на наступні парламентські вибори. Про це він розповів в інтерв'ю «РБК-Україна».

«По-перше, щодо президентських виборів – це все розмови. По-друге, я ніде не озвучував таких намірів. А ЗМІ, ставлячи такі питання, автоматично вселяють нервозність тим людям, які стежать і аналізують, хто б міг потенційно брати участь у наступних президентських виборах. У мене сьогодні величезна кількість завдань у місті», – сказав Кличко.

Мер Києва зазначив, що його партія «Удар» планує брати участь у наступних чергових парламентських виборах, які мають відбутися в 2023 році. «Я впевнений, що наша політична сила – партія «Удар» – братиме участь у наступних парламентських виборах», – сказав він.

Як відомо, на Банковій допускають варіант проведення парламентських виборів після президентських, тобто восени 2024-го.

На запитання чи піде у такому випадку спочатку на президентські вибори, Кличко відповів: «Є гарна приказка: хочеш розсмішити Бога – розкажи йому про свої плани. Поживемо – побачимо. Щось комусь обіцяти, розповідати про свої плани немає сенсу... Якщо потрібно буде – я не виключаю. Але, знову ж таки, на сьогодні таких планів у мене поки немає. І я їх ніколи не озвучував».

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