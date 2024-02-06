Рада продовжила дію воєнного стану в Україні
Рішення підтримали 335 народних обранців
На сьогоднішньому засіданні, 6 лютого, депутати Верховної Ради проголосували за продовження дії воєнного стану в Україні. Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.
Рішення підтримали 335 народних обранців.
Правовий режим діятиме щонайменше до 13 травня 2024 року.
«Рада проголосувала за продовження воєнного стану в Україні. Воєнний стан продовжено на 90 днів. За – 335», – написав парламентар.
Нагадаємо, що воєнний стан та загальна мобілізація запроваджені в Україні від початку повномасштабного вторгнення РФ у лютому 2022 року.
Раніше повідомлялося, що 5 лютого президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкти про продовження в Україні воєнного стану та загальної мобілізації ще на 90 днів. Відповідні законопроекти №10456 і №10457 зареєстровано в парламенті.
Наразі воєнний стан та мобілізація в Україні тривають до 14 лютого. Президент пропонує продовжити їх ще на 90 діб – до 13 травня 2024 року. Це буде десятим голосуванням парламенту за продовження цих термінів від початку повномасштабної війни.
Нагадаємо, 30 січня Кабінет Міністрів України схвалив і передав до Верховної Ради оновлену версію законопроєкту про мобілізацію. Коментарі та зауваження до законопроєкту враховані спільно з Генеральним штабом, Урядом та народними депутатами.
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