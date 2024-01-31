Нардеп спрогнозував, коли Рада ухвалить новий закон про мобілізацію

Депутат описав один з найбільш ймовірних, але не єдиний сценарій ухвалення документа Радою

Нардеп переконаний, що раніше березня закон про мобілізацію не набуде чинності

Новий закон про мобілізацію Верховна Рада зможе ухвалити не раніше березня – має відбутися ще кілька голосувань, внесення правок та надання документа на підпис президенту. Такий прогноз зробив народний депутат Ярослав Железняк у себе в Telegram-каналі.

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Депутат розповів, що після реєстрації законопроєкту №10449 у середу, 31 січня, документ включать в порядок денний сесії та скоротять строки подання альтернативних законопроєктів з 14 днів до 7-и. «Це потребує окреме голосування (226+). Воно може відбутися не раніше 6 лютого, і якщо буде підтримане таке скорочення, то законопроєкт має шанс бути розглянутим на найближчому пленарному тижні в лютому, тобто умовно 6-9 лютого», – йдеться у повідомленні.

Після цього відбудеться засідання Комітету з оборони, яке прийме рішення підтримати або урядову версію, або якусь з альтернативних. Раніше 6 лютого, тобто голосування за скорочення термінів, таке засідання не відбудеться. Наступним кроком буде винесення законопроєкту на голосування у перше читання не раніше 7 лютого.

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«Якщо законопроєкт депутати підтримають 226+ голосами в перше читання, то буде потрібно ще одне голосування за скорочення строку правок. Для цього потрібно теж 226+ голосів і якщо така процедура пройде: у депутатів буде 7 днів на подачу правок. Якщо не пройде – 14 днів на подачу правок», – роз’яснив нардеп.

Далі Комітет знову має розглянути всі правки. З урахування навантаження і графіку Ради – раніше ніж у кінці лютого законопроєкт не буде винесений на голосування до другого читання. Коли документ винесуть на друге читання буде залежати від Комітету, але, за словами депутата, це відбудеться не раніше 22-го лютого. Якщо буде багато правок, то процедура розгляду може затягнутися на декілька днів.

Железняк зазначив, що під час розгляду правок текст може змінюватися, а після їх розгляду в залі має відбутися фінальне голосування (226+ голосів) за друге читання. Також є ймовірність внесення блокуючої постанови від когось із депутатів через яку з’явиться необхідність ще одного голосування, і лише після цих всіх етапів документ відправлять на підпис президенту.

Проте, на думку нардепа, очевидно, що раніше березня закон не набуде чинності. Він також нагадав про те, що є перехідний період – місяць.

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Нагадаємо, 30 січня Кабінет Міністрів України схвалив і передав до Верховної Ради оновлену версію законопроєкту про мобілізацію. Коментарі та зауваження до законопроєкту враховані спільно з Генеральним штабом, Урядом та народними депутатами. В Міноборони зазначили, що законопроєкт визначає прозорі правила мобілізаційного процесу, а також необхідне врегулювання прав військовослужбовців та військовозобовʼязаних.