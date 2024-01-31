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Нардеп спрогнозував, коли Рада ухвалить новий закон про мобілізацію

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Нардеп спрогнозував, коли Рада ухвалить новий закон про мобілізацію
Депутат описав один з найбільш ймовірних, але не єдиний сценарій ухвалення документа Радою
фото: Верховна Рада/Telegram

Нардеп переконаний, що раніше березня закон про мобілізацію не набуде чинності 

Новий закон про мобілізацію Верховна Рада зможе ухвалити не раніше березня – має відбутися ще кілька голосувань, внесення правок та надання документа на підпис президенту. Такий прогноз зробив народний депутат Ярослав Железняк у себе в Telegram-каналі.

Депутат розповів, що після реєстрації законопроєкту №10449 у середу, 31 січня, документ включать в порядок денний сесії та скоротять строки подання альтернативних законопроєктів з 14 днів до 7-и. «Це потребує окреме голосування (226+). Воно може відбутися не раніше 6 лютого, і якщо буде підтримане таке скорочення, то законопроєкт має шанс бути розглянутим на найближчому пленарному тижні в лютому, тобто умовно 6-9 лютого», – йдеться у повідомленні.

Після цього відбудеться засідання Комітету з оборони, яке прийме рішення підтримати або урядову версію, або якусь з альтернативних. Раніше 6 лютого, тобто голосування за скорочення термінів, таке засідання не відбудеться. Наступним кроком буде винесення законопроєкту на голосування у перше читання не раніше 7 лютого.

«Якщо законопроєкт депутати підтримають 226+ голосами в перше читання, то буде потрібно ще одне голосування за скорочення строку правок. Для цього потрібно теж 226+ голосів і якщо така процедура пройде: у депутатів буде 7 днів на подачу правок. Якщо не пройде – 14 днів на подачу правок», – роз’яснив нардеп.

Далі Комітет знову має розглянути всі правки. З урахування навантаження і графіку Ради – раніше ніж у кінці лютого законопроєкт не буде винесений на голосування до другого читання. Коли документ винесуть на друге читання буде залежати від Комітету, але, за словами депутата, це відбудеться не раніше 22-го лютого. Якщо буде багато правок, то процедура розгляду може затягнутися на декілька днів.

Железняк зазначив, що під час розгляду правок текст може змінюватися, а після їх розгляду в залі має відбутися фінальне голосування (226+ голосів) за друге читання. Також є ймовірність внесення блокуючої постанови від когось із депутатів через яку з’явиться необхідність ще одного голосування, і лише після цих всіх етапів документ відправлять на підпис президенту.

Проте, на думку нардепа, очевидно, що раніше березня закон не набуде чинності. Він також нагадав про те, що є перехідний період – місяць.

Нагадаємо, 30 січня Кабінет Міністрів України схвалив і передав до Верховної Ради оновлену версію законопроєкту про мобілізацію. Коментарі та зауваження до законопроєкту враховані спільно з Генеральним штабом, Урядом та народними депутатами. В Міноборони зазначили, що законопроєкт визначає прозорі правила мобілізаційного процесу, а також необхідне врегулювання прав військовослужбовців та військовозобовʼязаних.

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Теги: законопроєкт Ярослав Железняк депутат Верховна Рада

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