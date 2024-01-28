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Сьогодні в Україні відзначається День затвердження Державного прапора

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Сьогодні в Україні відзначається День затвердження Державного прапора
фото з відкритих джерел

28 січня 1992 року Верховна Рада України ухвалила постанову «Про Державний прапор України»

У цей день, 32 роки тому, Верховна Рада України офіційно затвердила синьо-жовтий стяг Державним Прапором України.

Державний прапор – невід’ємний атрибут кожної країни, що уособлює самобутність та спадкоємність її державотворчих традицій. Синьо-жовтий прапор для українців − це символ свободи і боротьби за незалежність.

Сьогодні в Україні відзначається День затвердження Державного прапора фото 1

28 січня 1992 року Верховна Рада України ухвалила постанову «Про Державний прапор України». У ній зазначається: Державний Прапор України «являє собою прямокутне полотнище, яке складається з двох рівних за шириною горизонтально розташованих смуг: верхньої – синього кольору, нижньої – жовтого кольору, із співвідношенням ширини прапора до його довжини 2:3».

Рішення було ухвалене після гострих дискусій народних депутатів і під тиском громадськості, адже формування Україною дипломатичних відносин змушувало якнайшвидше ухвалити рішення про національні атрибути держави.

Рішення також було підтверджене Конституцією України, у 20-й статті якої зокрема зазначалося: «Державний Прапор України – стяг із двох рівновеликих горизонтальних смуг синього і жовтого кольорів».

Сьогодні в Україні відзначається День затвердження Державного прапора фото 2

Чому прапор України синьо-жовтий – офіційно невідомо. Однак за найпопулярнішим народним тлумаченням, синя смуга символізує ясне небо, а жовта – золоті поля пшениці. Ще одна версія стверджує, що кольори прапора здавна символізують головні стихії природи – вогонь і воду. А за релігійнимим трактуванням, жовтий колір уособлює Бога і духовність, а синій – усе земне.

Ці кольори використовувалися ще на гербах руських (давньоукраїнських) земель в XIV сторіччі. Хоругви таких барв були і запорізьких козаків. А стяг сучасного виду вперше публічно зафіксований 25 червня 1848 року у Львові. Його вивісили над місцевою ратушею як національний прапор.

Після 1905 року синьо-жовтий прапор почали використовувати і в Центральній та Східній частинах України. Згодом у часи визвольної боротьби, починаючи з 1917 і закінчуючи 1950-ими роками, стяг синьо-жовтої барви був прапором Української Народної республіки, Карпатської України та Української держави 1941-ого року.

23 серпня 2004 року Президент України підписав Указ № 987/2004 «Про День Державного Прапора України». Свято щороку відзначається 23 серпня.

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Теги: прапор незалежність президент свято прапор України

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