Слова «я – українець» мають особливе значення: Зеленський привітав із Днем Соборності
Володимир Зеленський: «Сьогодні соборність українців охоплює обидві півкулі Землі, у кожному куточку якої 24 лютого пролунало: я - українець»,
Президент Володимир Зеленський 22 січня привітав громадян із Днем Соборності України.
«Коли всі українці тримаються за руки, вони не піднімуть їх догори, аби здатися. Боремося всі. І сьогодні це стосується не тільки обох берегів Дніпра. Сьогодні соборність українців охоплює обидві півкулі Землі, у кожному куточку якої 24 лютого пролунало: я - українець», – сказав Зеленський.
Президент зазначив, що слова «я – українець» мають особливе значення.
«Сьогодні вони сповнені мужністю, гордістю й незламністю нашого народу. Болем, який відчувають кожен українець і українка, та водночас силою, яка допомагає нам усе пройти. Усе подолати. Усе пережити. Тільки сильні українці можуть стати єдиними. І тільки єдині українці можуть бути сильними. Українці в усьому світі. З Днем Соборності!» – наголосив глава держави.
Нагадаємо, в Україні 22 січня в честь проголошення у 1919 році злуки Української Народної Республіки (УНР) і Західно-Української Народної Республіки (ЗУНР) відзначається День Соборності.
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