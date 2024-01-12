Умєров розповів, на виготовлення яких дронів підуть кошти із допомоги Британії

Пакет оборонної допомоги Великої Британії є найбільшим з початку повномасштабного вторгнення

Із пакета оборонної допомоги Великої Британії Україні 200 млн фунтів передбачено на виготовлення бойових дронів. Про це розповів міністр оборони України Рустем Умєров у Facebook.

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«Прем’єр-міністр Сунак також оголосив про новий пакет оборонної допомоги Україні в розмірі 2,5 млрд фунтів. Це найбільший пакет допомоги з початку повномасштабного вторгнення», – зазначив Умєров.

Зазначається, що щонайменше 200 мільйонів з цього пакету будуть виділені на виробництво бойових дронів для України, зокрема для розвідувальних, далекобійних та морських дронів. Це буде найбільша поставка дронів для України серед усіх країн.

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Також Велика Британія надасть додаткові 18 мільйонів фунтів гуманітарної допомоги, на додачу до вже виділених 340 мільйонів фунтів. Це допомога для подолання наслідків російських повітряних обстрілів та посилення захисту енергетичної інфраструктури.

Нагадаємо, сьогодні, 12 січня, прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак прибув з робочим візитом до Києва та оголосив, що Велика Британія збільшила розмір військової допомоги Україні до 2,5 млрд фунтів стерлінгів.

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з прем'єром Великої Британії Ріші Сунаком, який приїхав до Києва. Президент та прем'єр Британії підписали договір, який називається «Угода про співробітництво у сфері безпеки між Україною і Сполученим королівством Великої Британії та Північної Ірландії». Відповідно до неї Велика Британія надаватиме Україні «постійну та всебічну підтримку» протягом наступного десятиліття.

До слова, за особливі заслуги в захисті суверенітету й незалежності України, а також за визначні особисті заслуги у зміцненні українсько-британського міждержавного співробітництва Володимир Зеленський нагородив Ріші Сунака орденом Свободи.