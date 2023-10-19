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Рада ухвалила в першому читанні проєкт держбюджету-2024

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Рада ухвалила в першому читанні проєкт держбюджету-2024
фото з відкритих джерел

«Європейська солідарність» та «Батьківщина» не дали жодного голосу

Верховна Рада ухвалила у першому читанні проєкт Державного бюджету України на 2024 рік. Про це повідомив перший заступник голови Комітету парламента з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк.

Узгоджену після розгляду рекомендацій бюджетного комітету і депутатських поправок редакцію документа підтримали 285 парламентаріїв.

«Парламент прийняв в цілому висновки та пропозиції народних депутатів до бюджету на 2024 рік. Цей перше читання бюджету. За – 285 депутатів. Далі Кабмін опрацьовує документ з врахуванням висновків та пропозицій і до 20 листопада має бути остаточне голосування за проект бюджету», – повідомив нардеп.

За словами Железняка, проект підтримали 200 депутатів з фракції «Слуга народу», ще 17 голосів дала «Платформа за життя та мир», 14 – «За майбутнє», по 16 – «Голос» та «Довіра», 11 – «Відновлення України». З позафракційних свої голоси «за» віддали 11 депутатів.

«Європейська солідарність» та «Батьківщина» не дали жодного голосу.

Рада ухвалила в першому читанні проєкт держбюджету-2024 фото 1

Також Железняк нагадав, що дохідна частина держбюджету складає 1,746 трильйони гривень, видаткова – 3,3 трильйони, а граничний обсяг дефіциту – 1,593 трильйони.

Нагадаємо, Верховна Рада не підтримала законопроєкт про вилучення з місцевих бюджетів податок на доходи фізичних осіб (ПДФО) від зарплат військових та правоохоронців. Нардепка Ірина Геращенко зазначила, що у період дії воєнного стану всі  доходи від ПДФО з зарплат військових планували спрямувати  до спецфонду держбюджету, де влада безконтрольно їх витрачатиме.

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Теги: парламент Батьківщина Верховна Рада За майбутнє Ярослав Железняк Держбюджет Європейська солідарність

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