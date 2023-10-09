Зареєстровано законопроєкт про статус осіб, постраждалих від сексуального насильства через війну

Наразі законопроєкти про осіб, які постраждали від сексуального насильства на війні в Україні, одержані Верховною Радою України

Депутати пропонують запровадити невідкладні проміжні репарації для постраждалих

На сайті Верховної Ради України з'явився проєкт Закону про статус осіб, постраждалих від сексуального насильства, пов’язаного зі збройною агресією Російської Федерації проти України, та невідкладні проміжні репарації.

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Крім того, депутати внесли ще один законопроєкт, який передбачає внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо створення Фонду виплати невідкладних компенсацій особам, постраждалим від сексуального насильства, пов’язаного зі збройною агресією Російської Федерації проти України. Зазначимо, що ініціаторкою законопроєктів є народна депутатка та голова підкомітету з питань дотримання Україною міжнародних зобов'язань у сфері захисту прав людини та гендерної політики Марина Бардіна.

Наразі законопроєкти одержані Верховною Радою України. Детальна інформація про законопроєкти поки що відсутня.

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Нагадаємо, що після повномасштабного вторгнення війська країни-агресорки застосовують сексуальне насилля як метод ведення війни в небачених раніше масштабах. Зазначається, що в Україні факти таких злочинів були відомі ще з 2014-го року. Сексуальне насильство застосовується до жінок, чоловіків, дітей та людей літнього віку, зокрема, для залякування, помсти чи «покарання» цивільного населення на окупованих територіях. Офіс генерального прокурора встановив, що вік постраждалих від сексуального насильства, пов’язаного з конфліктом, становить від 4 до 85 років. Для воєнних злочинців не існує ні статевих, ні вікових обмежень.

Також зафіксовані факти, коли російські окупанти прямо заявляли, що ґвалтують жінок задля того, щоб завдати їм психологічної травми, яка викличе небажання жити статевим життям у майбутньому та народжувати дітей.

Раніше The New York Times опублікувала матеріал про зґвалтування українських жінок на окупованих територіях. За даними видання, російські командири знали про факти своїх солдатів і заохочували це. Журналісти поспілкувалися з постраждалими від сексуального насильства у різних регіонах країни, а також із прокурором із ведення справ сексуального насильства Іриною Діденко. Тоді вона повідомила, що порушено 154 справи про сексуалізоване насильство в умовах військового конфлікту.