Голова Верховної Ради назвав депутатів, яких позбавили платні через прогули

«Прогульникам» Стефанчук надсилає листи з вимогою з'являтися на засідання

Кілька народних депутатів не отримують зарплати, бо не з’являються на засідання Верховної Ради. Про це розповів голова парламенту Руслан Стефанчук в інтерв'ю «Радіо Свобода». За його словами, гроші не виплачують нардепам:

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Анжеліці Лабунській (фракція «Батьківщина»);

Ігорю Палиці (депутатська група «За Майбутнє»);

Степанові Івахову (депутатська група «За Майбутнє»);

Федору Христенку (заборонена партія «ОПЗЖ»);

Сергію Шахову (депутатська група «Довіра»).

«Прогульникам» Стефанчук надсилає листи з вимогою з'являтися на засідання.

«Ви повинні зрозуміти теж одну річ: у нас від початку війни понад 10 народних депутатів перебувають за межами України. І ми зробили все для того, щоб вони в передбачений Конституцією спосіб, а не свавільно склали свої повноваження», – додав він.

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Нагадаємо, Верховна Рада роздумує, що робити з Комітетом свободи слова, який очолює заарештований Шуфрич. Він налічує лише 3 нардепи, тому не виключено, що його приєднають до якогось іншого комітету.

Раніше представники парламентської президії зареєстрували у Верховній Раді проєкт постанови про відкликання народного депутата Нестора Шуфрича з посади голови Комітету Верховної Ради з питань свободи слова.