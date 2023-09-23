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Голова Верховної Ради назвав депутатів, яких позбавили платні через прогули

Надія Карбунар
glavcom.ua
Голова Верховної Ради назвав депутатів, яких позбавили платні через прогули
Ігор Палиця на засідання ВР не ходить
фото з відкритих джерел

«Прогульникам» Стефанчук надсилає листи з вимогою з'являтися на засідання

Кілька народних депутатів не отримують зарплати, бо не з’являються на засідання Верховної Ради. Про це розповів голова парламенту Руслан Стефанчук в інтерв'ю «Радіо Свобода». За його словами, гроші не виплачують нардепам:

  • Анжеліці Лабунській (фракція «Батьківщина»);
  • Ігорю Палиці (депутатська група «За Майбутнє»);
  • Степанові Івахову (депутатська група «За Майбутнє»);
  • Федору Христенку (заборонена партія «ОПЗЖ»);
  • Сергію Шахову (депутатська група «Довіра»).

«Прогульникам» Стефанчук надсилає листи з вимогою з'являтися на засідання.

«Ви повинні зрозуміти теж одну річ: у нас від початку війни понад 10 народних депутатів перебувають за межами України. І ми зробили все для того, щоб вони в передбачений Конституцією спосіб, а не свавільно склали свої повноваження», – додав він.

Нагадаємо, Верховна Рада роздумує, що робити з Комітетом свободи слова, який очолює заарештований Шуфрич. Він налічує лише 3 нардепи, тому не виключено, що його приєднають до якогось іншого комітету. 

Раніше представники парламентської президії зареєстрували у Верховній Раді проєкт постанови про відкликання народного депутата Нестора Шуфрича з посади голови Комітету Верховної Ради з питань свободи слова.

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Теги: Батьківщина Свобода гроші радіо Руслан Стефанчук фракція За майбутнє

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