Рідня соратника Тимошенко має таємний бізнес. Розслідування

Готельно-ресторанний бізнес з’явився та розростається після потрапляння Івана Крулька до Верховної Ради

Нардеп двох скликань Іван Крулько від «Батьківщини» та його брат, місцевий депутат від тієї ж політсили мають зв’язки з мережею Apartel. Готельно-ресторанний бізнес з’явився та розростається після потрапляння Івана Крулька до Верховної Ради. Про це йдеться у розслідуванні журналістів Bihus.Info.

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Як зазначається у розслідуванні, свіжий об’єкт був відкритий вже під час повномасштабного вторгнення РФ. Попри те, що брат нардепа навіть згадує себе серед партнерів у цьому бізнесі, жоден з двох Крульків не фігурує у ньому юридично і, відповідно, не декларував цей бізнес.

Іван Крулько – нардеп з 2014-го року, член фракції «Батьківщина» і один із заступників Юлії Тимошенко в партії. На початку вересня 2023-го року був серед тих парламентарів, які не підтримали відкриття реєстру електронних майнових декларацій. Іван Крулько пояснив своє небажання голосувати міркуваннями безпеки під час війни.

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Як виявили журналісти, у червні 2023-го року народний депутат Іван Крулько був присутній на відкритті приватного готельно-ресторанного комплексу Apartel Uzhhorod. Урочисто перерізав стрічку Василь Крулько – молодший брат нардепа. Він депутат Закарпатської обласної ради від «Батьківщини» з 2020-го року.

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У 2021 році нардеп Іван Крулько також був присутній на відкритті готелю Huston в м. Хуст (готель також вказаний на сайті Apartel). У 2020 році дружина нардепа Крулька стала власницею апартаменту в першому апарт-готелі мережі Apartel у Шаяні.

Брат нардепа дає інтерв’ю як співзасновник мережі Apartel, хоча, за даними реєстру юросіб, не є співвласником компаній, задіяних у зведенні і функціонуванні мережі Apartel. Це може свідчити про те, що офіційно в бізнесі Apartel фігурують не всі, хто за ним насправді стоїть.

Натомість теща Василя Крулька – Оксана Сабадош – в реєстрі юросіб вказана власницею низки фірм (ТОВ «Велос», ТОВ «Рікка Хуст», ТОВ «Рікка Хуст1», ТОВ «Рікка Хуст2»), які оперують землею під майбутніми величезними 5-зірковими комплексами Apartel Skhidnytsya і Apartel Rikka Khust та нерухомістю, що наразі там зводиться.

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Також тещі Крулька-молодшого належать права на товарний знак Apartel.

Крім того, журналісти виявили зв’язок нардепа Івана Крулька і його родини з кількома особами, які в публічній комунікації також згадуються як співзасновники (партнери) мережі Apartel: Сергієм Максименком, Михайлом Мадярчиком та Артемом Орлом.

Журналісти Bihus.Info зафіксували, як нардеп Крулько приїздив під Верховну Раду у 2021 році на мікроавтобусі Mercedes-Benz V250 Сергія Максименка. За даними минулих партійних звітів, мікроавтобус орендувала у Максименка партія «Батьківщина» – за кошти платників податків, які парламентські сили отримують на фінансування своєї діяльності з бюджету.

У 2023-му вже дружина нардепа Крулька регулярно їздить на іншій автівці Сергія Максименка – кросовері Lexus NX200. Іван Крулько заявив журналістам, що його дружина орендує це авто у Максименка. Крім того, у 2017-му Максименко купував у дружини Івана Крулька земельну ділянку на Київщині. Нині Максименко юридично значиться то директором, то власником у фірмах, задіяних у зведенні об’єктів мережі.

Михайло Мадярчик, якого також представляють співзасновником мережі Apartel, у 2019-му придбав у Івана Крулька квартиру в ЖК «Британський квартал» у шість разів дорожче, ніж нардеп у неї інвестував.

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Інший знайомий братів Крульків – Артем Орел, який значиться директором в одній із фірм тещі Крулька-молодшого, у 2018-му році придбав у нардепа Крулька земельну ділянку на Київщині.

У коментарі журналістам Іван Крулько заявив, що не має ніякого відношення до мережі Apartel і не отримує прибутків від її діяльності. На питання щодо частки його брата в цьому бізнесі нардеп відповісти не зміг.

Також журналісти зазначають, що за час роботи в парламенті майновий стан народного депутата Івана Крулька значно покращився. Напередодні обрання (у 2013-му) він з родиною володів квартирою у Броварах, під Києвом, 6-річною Honda Civic та ділянками на Київщині та на Херсонщині.

У 2019 році його родина володіла вже двома квартирами у престижному столичному ЖК «Французький квартал 2», паркомісцем у цьому ж комплексі, боксом у гаражному кооперативі, двома кросоверами BMW X1 та X5 – 2011-го та 2016-го року випуску, відповідно, а також частиною згаданої землі на Київщині та на Херсонщині. Нардеп пояснює це тим, що він вдало продавав попереднє майно і інвестував у квартири в столиці на етапі будівництва.

Нагадаємо, нардепу Ярославу Дубневичу оголошено підозру у розкраданні газу.