Україна хоче стягнути з РФ ще один вид репарацій

Наразі це питання вже обговорюється парламентаріями спільно з Кабміном та міжнароднии партнерами

Верховна Рада розглядає можливість розроблення механізму стягнення зернових репарацій з Росії. Про це повідомив нардеп від фракції «Слуга Народу», член Комітету парламенту з питань аграрної та земельної політики Дмитро Соломчук.

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За його словами, це питання наразі перебуває на обговоренні профільного комітету Ради спільно з Мінагрополітики та міжнародними партнерами.

Парламентарій зазначив, що внаслідок військової агресії РФ українські аграрії втратили мільярди доларів.

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«Відтак, планується розробити механізм зернових репарацій комітетом Верховної Ради спільно з Мінагрополітики та міжнародними партнерами, щоб надалі українські аграрії отримали компенсації», – підкреслив Соломчук.

Також зазначається, що наразі Фонд Говарда Баффета у партнерстві з некомерційною американською організацією Project Expedite Justice допомагає зібрати та задокументувати докази крадіжки критичної частки продовольчих запасів України.

Нагадаємо, міжнародний суд ООН у Гаазі поновив слухання у позові України проти Росії щодо конвенції про геноцид. Наша країна подала позов через кілька днів після початку повномасштабного російського вторгнення 24 лютого 2022 року. Зокрема, Україна вимагає притягнути Росію до відповідальності за спотворення поняття «геноцид». Стверджується, що Росія зловживає міжнародним правом, заявляючи, що вторгнення було виправдане для запобігання нібито геноциду на Донбасі. Тому Кремль використав це як підставу для початку повномасштабної агресії.