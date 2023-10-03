Головна Гроші Економіка
search button user button menu button

Україна хоче стягнути з РФ ще один вид репарацій

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Україна хоче стягнути з РФ ще один вид репарацій
Внаслідок військової агресії РФ українські аграрії втратили мільярди доларів
фото: Reuters

Наразі це питання вже обговорюється парламентаріями спільно з Кабміном та міжнароднии партнерами

Верховна Рада розглядає можливість розроблення механізму стягнення зернових репарацій з Росії. Про це повідомив нардеп від фракції «Слуга Народу», член Комітету парламенту з питань аграрної та земельної політики Дмитро Соломчук.

За його словами, це питання наразі перебуває на обговоренні профільного комітету Ради спільно з Мінагрополітики та міжнародними партнерами.

Парламентарій зазначив, що внаслідок військової агресії РФ українські аграрії втратили мільярди доларів.

«Відтак, планується розробити механізм зернових репарацій комітетом Верховної Ради спільно з Мінагрополітики та міжнародними партнерами, щоб надалі українські аграрії отримали компенсації», – підкреслив Соломчук.

Також зазначається, що наразі Фонд Говарда Баффета у партнерстві з некомерційною американською організацією Project Expedite Justice допомагає зібрати та задокументувати докази крадіжки критичної частки продовольчих запасів України.

Нагадаємо, міжнародний суд ООН у Гаазі поновив слухання у позові України проти Росії щодо конвенції про геноцид. Наша країна подала позов через кілька днів після початку повномасштабного російського вторгнення 24 лютого 2022 року. Зокрема, Україна вимагає притягнути Росію до відповідальності за спотворення поняття «геноцид». Стверджується, що Росія зловживає міжнародним правом, заявляючи, що вторгнення було виправдане для запобігання нібито геноциду на Донбасі. Тому Кремль використав це як підставу для початку повномасштабної агресії.

Читайте також: Україна може відкликати позови до СОТ через зерно: названо умову
Теги: Верховна Рада Мінагрополітики аграрії зерно репарації росія

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ексміністр Великої Британії також наголосив на важливості активних поставок зброї Києву, щоб завершити конфлікт
Успішний контрнаступ: ексміністр оборони Британії дав пораду ЗСУ
Вчора, 10:07
На Черкащині прогриміли вибухи
На Черкащині прогриміли вибухи
28 вересня, 02:57
Виступ Зеленського на урочистому засіданні парламенту Канади: повний текст
Виступ Зеленського на урочистому засіданні парламенту Канади: повний текст
23 вересня, 01:04
Південна Корея пообіцяла «не стояти осторонь» у разі співпраці КНДР і РФ
Південна Корея застерегла Росію від допомоги КНДР
21 вересня, 03:44
РФ надовго залишиться поза грою на футбольному полі
Президент УЄФА назвав єдину умову повернення Росії на міжнародні турніри
18 вересня, 06:41
Прем’єр-міністр Нікол Пашинян більше не хоче підтримувати Путіна
Від Росії відвертається все більше «союзницьких» держав
15 вересня, 13:12
Президент України Володимир Зеленський зустрінеться з президентом США Джо Байденом у Білому домі вже наступного тижня
Майбутній візит Зеленського до США та ще одна підозра Коломойському: головне за ніч
15 вересня, 07:04
Журналіста WSJ Евана Гершковича пропонують обмняти на кілера
Путін хоче повернути свого кілера: журналіста Гершковича можуть обміняти на професійного вбивцю – WSJ
10 вересня, 21:26
Скасування санкцій проти РФ взамін на «зернову угоду». МЗС відреагувало
Скасування санкцій проти РФ взамін на «зернову угоду». МЗС відреагувало
8 вересня, 17:19

Економіка

Україна хоче стягнути з РФ ще один вид репарацій
Україна хоче стягнути з РФ ще один вид репарацій
НБУ відсьогодні скасував фіксований курс гривні: як відреагували обмінники
НБУ відсьогодні скасував фіксований курс гривні: як відреагували обмінники
Данія виділяє Україні ще понад $14 млн: на що підуть кошти
Данія виділяє Україні ще понад $14 млн: на що підуть кошти
Нацбанк ввів в обіг пам’ятну монету «Захисниці»
Нацбанк ввів в обіг пам’ятну монету «Захисниці»
Нацбанк впроваджує гнучкий курс долара із завтрашнього дня
Нацбанк впроваджує гнучкий курс долара із завтрашнього дня
Експерт оцінив наслідки підвищення тарифів на вантажні залізничні перевезення
Експерт оцінив наслідки підвищення тарифів на вантажні залізничні перевезення

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
36K
Столиця вводить нові правила оплати проїзду у транспорті: кияни обурені
22K
Зарплати військовополонених: Зеленський підписав закон
13K
Мінекономіки розповіло, як планує повертати біженців
5792
Нідерланди б'ють на сполох через навалу біженців з України
5573
Німеччина підрахувала, скільки витрачає на біженців з України
5270
3 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

Запеклі бої тривають на п’ятьох напрямках – Генштаб
Сьогодні, 06:58
Хмарно, але без опадів: прогноз погоди на 3 жовтня
Сьогодні, 05:55
3 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:03
Північна Корея засудила резолюції МАГАТЕ
Вчора, 07:17
Авіація ЗСУ завдала нищівного удару по позиціях окупантів – Генштаб
Вчора, 07:03
«Вагнерівці» можуть знову стати загрозою – ISW
Вчора, 06:21

Прес-релізи

Всеукраїнський онлайн-сервіс замовлення таксі OnTaxi заявив про початок надання послуг у Празі
Всеукраїнський онлайн-сервіс замовлення таксі OnTaxi заявив про початок надання послуг у Празі
2 жовтня, 10:57
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту