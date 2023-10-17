Вилучення військового податку із місцевих бюджетів: Рада провалила голосування

Парламент не схвалив до другого читання законопроєкт №10037 щодо військового ПДФО та акцизу

На сьогоднішньому засіданні Верховна Рада не підтримала законопроєкт про вилучення з місцевих бюджетів податок на доходи фізичних осіб (ПДФО) від зарплат військових та правоохоронців. Про це повідомила народний депутат Ірина Геращенко.

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«Верховна Рада не прийняла закон, яким хотіла забрати ПДФО військових для місцевих громад і передати в спецфонд в центрі.

За зміни до закону про підтримку обороноздатності держави та розвитку оборонно-промислового комплексу України #10037 проголосувало лише 223 депутатів», – написала Геращенко.

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Нардепка зазначила, що у період дії воєнного стану всі доходи від ПДФО з зарплат військових планували спрямувати до спецфонду держбюджету, де влада безконтрольно їх витрачатиме. «Ще одна проблема цього закону- він вступає в дію не з нового бюджетного року, а вже в 2023, отже, всі залишки коштів місцевих бюджетів від ПДФО заберуть вже зараз. А це - 64% доходів місцевих бюджетів. Отже, регіони залишаються оголеними.

При цьому ці кошти йдуть не на Міністерство оборони», – пояснила Геращенко.

Парламентарка також уточнила, що влада планувала ці кошти в повному обсязі зарахувати до спеціального фонду Державного бюджету України та спрямовується у таких пропорціях та за такими напрямами:

50 відсотків – Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України на здійснення заходів із закупівлі спеціальної техніки та обладнання.

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50 відсотків – Міністерству з питань стратегічних галузей промисловості на виконання державних цільових програм реформування та розвитку оборонно-промислового комплексу, розроблення, освоєння і впровадження нових технологій, нарощування наявних виробничих потужностей для виготовлення продукції оборонного призначення.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Рада планує змінити редакцію законопроєкту № 10037 про вилучення з місцевих бюджетів надходжень від податку на доходи фізичних осіб, одержані військовослужбовцями, поліцією й особами рядового і начальницького складу.