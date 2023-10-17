Головна Країна Політика
search button user button menu button

Вилучення військового податку із місцевих бюджетів: Рада провалила голосування

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Вилучення військового податку із місцевих бюджетів: Рада провалила голосування
Законопроєкт №10037 повторно відправлено на друге читання
фото з відкритих джерел

Парламент не схвалив до другого читання законопроєкт №10037 щодо військового ПДФО та акцизу

На сьогоднішньому засіданні Верховна Рада не підтримала законопроєкт про вилучення з місцевих бюджетів податок на доходи фізичних осіб (ПДФО) від зарплат військових та правоохоронців. Про це повідомила народний депутат Ірина Геращенко.

«Верховна Рада не прийняла закон, яким хотіла забрати ПДФО військових для місцевих громад і передати  в спецфонд в центрі.

За зміни до закону про  підтримку  обороноздатності держави та розвитку оборонно-промислового комплексу України #10037 проголосувало лише 223 депутатів», – написала Геращенко.

Нардепка зазначила, що у період дії воєнного стану всі  доходи від ПДФО з зарплат військових планували спрямувати  до спецфонду держбюджету, де влада безконтрольно їх витрачатиме. «Ще одна проблема цього закону- він вступає в дію не з нового бюджетного року, а вже в 2023, отже, всі залишки коштів місцевих бюджетів від ПДФО заберуть вже зараз. А це -  64% доходів місцевих бюджетів.  Отже, регіони залишаються оголеними.

При цьому ці кошти йдуть не на Міністерство оборони», – пояснила Геращенко.

Парламентарка також уточнила, що влада планувала ці кошти  в повному обсязі зарахувати  до спеціального фонду Державного бюджету України та спрямовується у таких пропорціях та за такими напрямами:

50 відсотків – Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України на здійснення заходів із закупівлі спеціальної техніки та обладнання.

50 відсотків – Міністерству з питань стратегічних галузей промисловості на виконання державних цільових програм реформування та розвитку оборонно-промислового комплексу, розроблення, освоєння і впровадження нових технологій, нарощування наявних виробничих потужностей для виготовлення продукції оборонного призначення.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Рада планує змінити редакцію законопроєкту № 10037 про вилучення з місцевих бюджетів надходжень від податку на доходи фізичних осіб, одержані військовослужбовцями, поліцією й особами рядового і начальницького складу. 

Читайте також:
Місцева влада сидить на мішку з грошима і має шанс опинитися біля розбитого корита
Військові стали двигуном місцевих бюджетів. Чи це добре?
Теги: Верховна Рада депутат Ірина Геращенко закон військові влада

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зафіксовано перекидання зенітно ракетного-комплексу «Оса» у бік Сімферополя
Росіяни перекидають системи ППО в Сімферополь
30 вересня, 22:38
Верховна Рада схвалила закон про е-декларування з урахуванням вето президента Володимира Зеленського
Рада відновила публічний доступ до декларацій посадовців
20 вересня, 14:35
США будують новий атомний човен
США витратять гігантську суму на нову атомну субмарину: подробиці
4 жовтня, 14:00
Танки Abrams уже прибули до України
Французькі військові розповіли про слабкі місця танків Abrams, що прибули до України
28 вересня, 11:10
Підтримка війни серед російського суспільства повільно, але неухильно зменшується
Скільки росіян підтримують війну: несподівані дані
3 жовтня, 09:05
Та сама алея пам’яті в Тернополі
Підприємець випадково дізнався, що його «поховали» на Алеї героїв у Тернополі
1 жовтня, 15:37
Верховна Рада схвалила законопроєкт про електронне декларування з правкою президента Зеленського
Зеленський підписав закон про відкриття е-декларацій
10 жовтня, 11:04
Учасники ініціативи готують з приводу відмови від зміни назви звернення до СБУ
Мешканці Червонограда виступили проти перейменування міста: пропагандисти відреагували
11 жовтня, 11:24
ЗСУ просуваються поблизу Бахмута та в Запорізькій області – ISW
ЗСУ просуваються поблизу Бахмута та в Запорізькій області – ISW
8 жовтня, 04:10

Політика

Вилучення військового податку із місцевих бюджетів: Рада провалила голосування
Вилучення військового податку із місцевих бюджетів: Рада провалила голосування
Посол Бродський назвав схожість та відмінності війни в Україні та Ізраїлі
Посол Бродський назвав схожість та відмінності війни в Україні та Ізраїлі
Підозрюваний у корупції мультимільйонер Коболєв просив випустити його з України
Підозрюваний у корупції мультимільйонер Коболєв просив випустити його з України
Оборона та евакуацію українців із Гази: Зеленський провів переговори із Трюдо
Оборона та евакуацію українців із Гази: Зеленський провів переговори із Трюдо
Арахамія пояснив, чому «слуги» відтягують заборону Московської церкви в Україні
Арахамія пояснив, чому «слуги» відтягують заборону Московської церкви в Україні
Арестович – політичний проєкт Росії? Данілов вказав на нову небезпеку
Арестович – політичний проєкт Росії? Данілов вказав на нову небезпеку

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
65K
Міноборони посилить контроль за чоловіками: ЗСУ пояснили гучну заяву про мобілізацію
26K
Екснардеп: Московська церква та ФСБ просто зараз проводять диверсію у Києві
18K
Дедалі менше українських біженців живуть у швейцарських родинах: причина
16K
Будівництво укріплень на кордоні. Росія зіткнулася з новою проблемою
14K
Російські пабліки повідомляють про смерть Сергія Сивохо
8360
Близькі Сергія Сивохо повідомили про його смерть

Новини

Уночі окупанти запустили по Україні ракети й «Шахеди»: деталі від Генштабу
Сьогодні, 07:07
Стрілянина у Брюсселі, вибори у Польщі: головне за ніч
Сьогодні, 06:55
Хмарно й без опадів: прогноз погоди на 17 жовтня
Сьогодні, 03:55
17 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
600 днів війни. Кривавий терор і безуспішні ворожі атаки на сході України
Вчора, 07:31
Хмарно, дощі у низці областей: прогноз погоди на 16 жовтня
Вчора, 05:20

Прес-релізи

Тактична бойова допомога пораненим для всіх військовослужбовців (ASMi)
Тактична бойова допомога пораненим для всіх військовослужбовців (ASMi)
13 жовтня, 11:00
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту