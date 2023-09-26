Зеленський підписав закон, який відновлює звітування політичних партій про витрати

Зеленський підписав закон про відновлення звітування партій за фінансування

Протягом 90 днів із дня набуття законом чинності ці партії мають подати до НАЗК звіти

Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який стосується звітування партій за кошти, які виділються їм на діяльність з бюджету України. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк у Telegram.

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Як уточнив парламентар, для перевірки НАЗК відводиться 60 днів, ще на 60 днів відтерміновується вступ у дію відповідних положень. «Тобто на подання перших звітів можна очікувати до п’яти місяців», – додав Железняк.

Євроінтеграційний Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо мінімізації потенційного олігархічного впливу на політичні партії, удосконалення механізмів державного фінансування та державного контролю за діяльністю політичних партій» ( реєстраційний номер 9419-1) ухвалений парламентом 23 серпня 2023 року.

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Ним відновлюється звітування політичних партій про витрати.

Протягом 90 днів із дня набуття законом чинності ці партії мають подати до НАЗК звіти. Партії, що не мають державного фінансування такі звіти мають подати протягом 120 днів.

Як повідомлялося, Верховна Рада ухвалила законопроєкт № 9419-1 щодо відновлення фінансової звітності політичних партій про використання бюджетних коштів. Цей законопроект – вимога Європейського Союзу на шляху інтеграції України.

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