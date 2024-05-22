Рада ухвалила закон про удосконалення початкової загальновійськової підготовки

Законопроєкт має на меті вдосконалити початкову загальновійськову підготовку та актуалізувати її зміст

Рішення підтримали 297 народних обранців

Парламент прийняв в цілому законопроєкт №11092 щодо удосконалення системи початкової загальновійськової підготовки. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Рішення підтримали 297 народних обранців. Законопроєкт має на меті вдосконалити початкову загальновійськову підготовку та актуалізувати її зміст.

Рішення підтримали 297 народних обранців фото: Telegram/Ярослав Железняк

Зокрема, замість допризовної підготовки пропонується запровадити початкову загальновійськову підготовку.

Як зазначив нардеп, початкова загальновійськова підготовка реалізується на третьому рівні повної загальної середньої освіти та проводиться в закладах загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, вищої освіти та інших закладах освіти, що мають ліцензію на провадження освітньої діяльності на відповідному рівні повної загальної середньої освіти, шляхом викладання навчального предмета «Захист України» та здійснення заходів спрямованих на військово-патріотичне виховання.

Програми з навчального предмета «Захист України» розробляються та затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сферах освіти і науки, за погодженням з Міноборони.

Нагадаємо, Верховна Рада схвалила в першому читанні законопроєкт (№11092) щодо удосконалення системи початкової загальновійськової підготовки.

До слова, у мережі шириться фейкова інформація про збір даних школярів для реєстру призовників.