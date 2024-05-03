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Українець оскаржував законність воєнного стану. Верховний суд відповів

Віталій Тараненко
glavcom.ua
Українець оскаржував законність воєнного стану. Верховний суд відповів
Представники Верховної Ради та Офісу президента виступили проти задоволення позову громадянина щодо скасування воєнного стану
фото: depositphotos.com

Позивач намагався довести, що президент Володимир Зеленський порушив права громадян на проведення вільних виборів

Велика палата Верховного суду вважає, що саме Конституційний суд компетентний розглядати питання про визнання протиправним і нечинним указ президента від 5 лютого 2024 року «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на постанову суду від 25 квітня.

До Верховного суду звернувся громадянин, котрий поставив під сумнів законність президентського указу щодо продовження воєнного стану. Згідно з цим документом, воєнний стан триває до 14 травня 2024 року.

Водночас, як скаржився позивач, вказана ситуація перешкоджає проведенню чергових президентських виборів, які припадали на кінець березня цього року. Зважаючи на це, наполягав громадянин, відбулося порушення прав громадян на проведення вільних виборів та демократію взагалі.

Також позивач просив суд зобов`язати Володимира Зеленського (у разі задоволення позову) публічно через ЗМІ вибачитися перед українським народом за прийняття помилкового, незаконного рішення.

На цей позов відреагували представники Верховної Ради та Офісу президента. Вони заявили, що цю справу не може розглядати Верховний суд, оскільки юрисдикція адміністративних судів не поширюється на спори про визнання протиправними актів, дій чи бездіяльності органів влади, якщо позивач мотивує свої вимоги через призму порушення Конституції.

З цього приводу Велика палата Верховного суду роз’яснила: до повноважень президента, згідно зі статтею 106 Конституції, належить ухвалення рішення про загальну або часткову мобілізацію та введення воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях у разі загрози нападу, небезпеки державній незалежності. При цьому Верховна Рада, відповідно до статті 85 Конституції, затверджує укази президента про введення воєнного чи надзвичайного стану в Україні, а також укази про загальну або часткову мобілізацію.

Отже, підсумовуючи, Велика палата Верховного суду наголосила, що позовні вимоги громадянина сформульовані таким чином, що вони стосуються конституційності закону, без ухвалення якого спірний указ президента не набрав би юридичної сили як акт законодавства.

Крім цього, Феміда послалася на статтю 147 Основного закону, де сказано: питання про відповідність Конституції законів України належить до виключної компетенції Конституційного суду. Тому позов громадянина неможливо розглянути у порядку адміністративного судочинства, констатував суд.

Постанова Великої палати Верховного суду набрала законної сили з дати її прийняття, є остаточною та оскарженню не підлягає.

Як повідомляв «Главком», глава держави Володимир Зеленський в інтерв’ю американському телеканалу Fox News заявив, що виграв би президентські вибори, якби вони відбулися. При цьому запевнив: перенесення виборів під час війни є законним.

«Я не скасовував вибори. Закон каже, що під час воєнного стану не можна проводити вибори. Це не якийсь закон, ухвалений при мені. Він був з самого початку», – додав президент.

Як відомо, в Україні триває 800-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.

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Теги: воєнний стан Верховна Рада війна президент Верховний Суд України росія права громадян Володимир Зеленський Конституція

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