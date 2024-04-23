Рада підтримала законопроєкт про удосконалення початкової загальновійськової підготовки

Зміни дозволять актуалізувати підзаконні нормативні акти, що розділяють дівчат та хлопців під час вивчення предмета «Захист України»

Законопроєкт має на меті вдосконалити початкову загальновійськову підготовку та актуалізувати її зміст

Верховна Рада схвалила в першому читанні законопроєкт (№11092) щодо удосконалення системи початкової загальновійськової підготовки. Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко та Ярослав Железняк.

Рішення підтримав 291 народний обранець.

Зокрема, законопроєкт має на меті вдосконалити початкову загальновійськову підготовку та актуалізувати її зміст.

Як зазначив народний депутат та член Комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Роман Грищук наразі існують два поняття, що визначають систему підготовки: допризовна та початкова загальновійськова підготовка. За словами нардепа, вони суперечать один одному.

«Зміни дозволять актуалізувати підзаконні нормативні акти, що досі розділяють дівчат та хлопців під час вивчення предмета «Захист України» та обмежують навчання жінок у закладах вищої освіти, які хочуть викладати предмет», – зазначив Грищук.

Раніше Верховна Рада 11 квітня схвалила в другому читанні законопроєкт про мобілізацію №10449. За відповідне рішення проголосували 283 народних депутатів. При цьому норму про демобілізацію було виключено з документа.

Як повідомлялося, новий законопроєкт про мобілізацію №10449 передбачає певне посилення мобілізації в Україні. Згідно з документом, такого поняття як повістка фактично не буде – діятимуть інші правила. Згідно з новим документом, щойно ухвалений законопроект юридично набуває чинності, починається відлік 60 днів. За цей термін абсолютно всі чоловіки, яких визнано військовозобов'язаними, зобов'язані прийти в ТЦК і СП, щоб оновити й уточнити свої дані. Ті, хто цього не зробить, автоматично стають ухилянтами.

Нагадаємо, 16 квітня президент України Володимир Зеленський підписав закон про мобілізацію. До слова, 17 квітня в офіційному парламентському виданні «Голос України» був опублікований текст закону про мобілізацію. Документ набере чинності через місяць і один день із моменту його оприлюднення.