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Профільний комітет Ради підтримав продовження воєнного стану та мобілізації

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Профільний комітет Ради підтримав продовження воєнного стану та мобілізації
Парламент вже водинадцяте підтримає рішення про дію воєнного стану та загальної мобілізації з початку повномасштабної війни
фото: з відкритих джерел

Завтра парламент має схвалити рішення своїм голосуванням на засідання

Сьогодні, 7 травня, комітет Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки схвалив президентські законопроєкти щодо продовження в Україні строку дії воєнного стану та загальної мобілізації на 90 днів. Вже завтра, 8 травня, парламент  має схвалити їх своїм голосуванням. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.  

«Комітет з питань національної безпеки схвалив на своєму засіданні #11235 та #11236 про продовження строку дії воєнного стану та загальної мобілізації на 90 днів. Відповідно починаючи з 14 травня – до 11 серпня 2024 року. Вже завтра парламент має схвалити їх своїм голосуванням на засідання», – написав Железняк.
За його словами, це буде одинадцяте рішення по дії воєнного стану та загальної мобілізації з початку повномасштабної війни.

Зазначимо, що воєнний стан в Україні, як і загальну мобілізацію, було оголошено після початку повномасштабного вторгнення Росії.  Під час загальної мобілізації призвати на військову службу можуть усіх військовозобов'язаних громадян України віком від 18 до 60 років, якщо вони не мають законних підстав для отримання відстрочки або виключення з військового обліку.

Нині триває 804-й день повномасштабної війни в Україні. Загалом, ворог завдав два ракетних та 83 авіаційних удари, здійснив 101 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали житлові будинки та інші об’єкти цивільної інфраструктури.

Теги: воєнний стан мобілізація Верховна Рада

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