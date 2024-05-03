Від Таллінна до Києва на велосипеді. Естонський депутат приїхав до України

Депутат вирушив на велосипеді з Естонії до Києва, щоб зібрати гроші для Сил оборони

Депутат естонського парламенту Крісто Енн Ваґа, який збирав гроші для Сил оборони, прибув до Києва. Політик подолав дистанцію між Таллінном та Києвом на велосипеді. Про прибуття до Києва депутат повідомив в X.

«Я зробив це! Проїхав на велосипеді Таллінна до Києва, щоб показати, що війна триває всього лише на відстані велосипедної поїздки, а також щоб висловити підтримку захисникам. Зосередьмося на тому, щоб допомогти Україні виграти цю війну та перемогти терористичну Росію», – написав депутат.

Естонський депутат приїхав до Києва фото: X/Kristo Enn Vaga

Наразі з 50 тис. євро, які планував зібрати Крісто Енн Ваґа, зібрано 31 603,51 євро.

Як повідомлялося, депутат естонського Рійгікоку Крісто Енн Ваґа їхав велосипедом з Таллінна до Києва. Своєю поїздкою він хоче зібрати гроші для потреб Сил оборони України.

Про старт поїздки політик розповів 20 квітня. Енн Ваґа запевняв, що естонський парламент та уряд щодня шукають нові шляхи, аби допомогти Україні перемогти у війні. Однак він захотів особисто докласти зусиль для підтримки України, тому вирушив у велопоїздку від естонської до української столиці.

До слова, Міністерство внутрішніх справ Естонії не планує примусово повертати додому українських чоловіків призовного віку, які законно проживають на території країни.