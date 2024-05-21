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Початок навчального року в серпні та пари в суботу. МОН створив рекомендації для вишів

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Початок навчального року в серпні та пари в суботу. МОН створив рекомендації для вишів
Рекомендації міністерство розробило через важку ситуацію в енергосистемі
фото з відкритих джерел

Подібні рекомендації незабаром отримають заклади загальної середньої освіти

Міністерство освіти і науки підготував рекомендації для освітнього процесу для вищих навчальних закладів. Серед них – початок навчального року у серпні та навчання у суботу. Про це повідомляє пресслужба відомства.

Рекомендації міністерство розробило через важку ситуацію в енергосистемі.

«Наша мета – забезпечити підготовку закладів освіти до проходження нового осінньо-зимового періоду та опалювального сезону з урахуванням можливостей залучення альтернативних джерел енергії та гнучкого графіку освітнього процесу, адаптованого до економного використання енергоресурсів», – пише пресслужба.

Для закладів вищої освіти та фахової передвищої освіти

  • Розпочати 2024/2025 навчальний рік у першій половині серпня 2024 року. Це стосується освітніх програм усіх рівнів і всіх здобувачів, крім студентів перших курсів.
  • Використовувати суботні дні як робочі в теплі місяці року.
  • З середини листопада 2024 року до середини березня 2025 року планувати проведення заліково-екзаменаційної сесії, практичної підготовки, виконання курсових і кваліфікаційних робіт та подовжених канікул, а якщо потрібно, – продовжити заняття в дистанційному форматі.
  • За потреби подовжити освітній процес у 2024/2025 навчальному році до кінця липня 2025 року, крім випускних курсів.
  • Провадити освітній процес у традиційному (аудиторному) або змішаному (аудиторно-дистанційному) форматах у приміщенні закладу освіти або його окремому корпусі в межах розрахункової місткості споруд цивільного захисту.
  • У тилових регіонах забезпечити проведення освітнього процесу переважно в аудиторному форматі з урахуванням безпеки учасників освітнього процесу та за погодженням з обласними військовими адміністраціями.
  • У прифронтових та прикордонних областях, де існує ризик артилерійських обстрілів, РСЗВ, бомбових (КАБи) та ракетних атак (С-300) тощо, освітній процес можна здійснювати в укриттях. За погодженням з обласними військовими адміністраціями – на базі інших закладів освіти в тилових регіонах у змішаному або (як виняток) дистанційному форматі.
  • Передбачити функціонування локальних систем оповіщення про надходження сигналу «Повітряна тривога» або інших відповідних сигналів оповіщення в навчальних корпусах та гуртожитках закладів освіти.

Для закладів професійної (професійно-технічної) освіти

  • Розпочати навчальний рік раніше 1 вересня для учнів П(ПТ)О другого і третього курсів.
  • Використовувати суботні дні як робочі в теплі місяці року. Якщо є потреба, також можливо подовжити освітній процес до кінця липня 2025 року, крім випускних курсів.
  • Організувати навчання в очному форматі за обовʼязкової наявності укриттів. Якщо є недостатня кількість місць в укриттях, навчання можна організувати позмінно. Залежно від безпекової ситуації області, обласними військовими державними адміністраціями може бути ухвалено рішення про здійснення освітнього процесу в дистанційній або змішаній формі.
  • Якщо виробничу практику неможливо організувати у звичайному режимі, використовувати навчальні майстерні, лабораторії закладів П(ПТ)О, а якщо є потреба і можливості, забезпечити її проходження дистанційно.

Як зазначає МОН, подібні рекомендації незабаром також отримають заклади загальної середньої освіти.

Нагадаємо, Міністерство освіти і науки спрощує умови вступу до магістратури для абітурієнтів, місце проживання яких зареєстроване на тимчасово окупованих територіях (ТОТ).

Як повідомлялося, Верховна Рада ухвалила в другому читанні законопроєкт про індивідуальні освітні траєкторії під час здобуття вищої освіти.

До слова, у рамках реформи середньої освіти в українських школах не вводитимуть окремі уроки сексуального виховання – натомість планується розширення патріотичної виховної роботи.

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Теги: освіта студенти університет Міністерство освіти і науки навчання

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