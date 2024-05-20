Міноборони збирає дані школярів для реєстру призовників: Міносвіти попередило про фейк РФ

Ворог регулярно проводить інформаційні операції в мережі

У мережі шириться фейкова інформація про збір даних школярів для реєстру призовників. Про це інформує пресслужба Міністерства освіти та науки України.

«Мережею шириться лист, який нібито був підписаний заступником міністра освіти і науки України, де зазначено, що МОН спільно з Міноборони просять керівників закладів освіти зібрати дані про школярів 2008 року народження. Ніби на виконання розпорядження Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку ведення Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів», – йдеться в повідомленні.

У Міносвіти наголошують, що цей лист – фейк.

Та запевняють, що міністерство не надсилало листа з таким змістом. «Ворог регулярно проводить інформаційні операції в мережі, тож радимо ретельно перевіряти інформацію, звертатися до офіційних джерел і дбати про медіагігієну», – закликають в МОН.

Раніше повідомлялося, що ворожі Telegram-канали поширили фейкову інформацію про нібито заклики до населення евакуюватися з Харкова. МВС зазначало, що фейкова інформація містить нібито заклик від ДСНС України про евакуацію мешканців Харківщини. Зазначається, що це черговий ворожий фейк, мета якого – посіяти панічні настрої серед громади.

Також росіяни вигадали новий фейк про майбутню втечу Зеленського. Російські пропагандисти поширюють новий фейк про те, що нібито президент Володимир Зеленський втече з України у травні, коли вирушить з офіційним візитом до Лондона. Зазначається, що фейкове відео пропагандисти поширюють, зокрема, у соцмережі TikTok. Для правдоподібності фейкороби зазначають джерелом інформації американське видання Politico, однак на їхньому сайті немає публікації із таким заголовком і текстом.