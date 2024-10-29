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Рада змінила кадровий склад своїх комітетів: список

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Рада змінила кадровий склад своїх комітетів: список
Андрій Жупанин став заступником голови комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг
фото з відкритих джерел

Документ підтримали 243 народні депутати

Верховна Рада підтримала постанову №12161 про зміну в складі парламентських комітетів. Документ підтримали 243 народні депутати, повідомив парламентар з фракції «Голос» Ярослав Железняк.

Так, згідно з постановою:

  • Олег Арсенюк – перейде з комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів до комітету з питань антикорупційної політики; 
  • Андрій Жупанин – став заступником голови комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг, а був просто членом;
  • Леся Забуранна – була членкинею комітету з питань бюджету, а стала заступницею його голови;
  • Сергій Козир – перейде з комітету з прав людини до комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг;
  • Ігор Молоток – був членом комітету з питань бюджету, а стане заступником його голови;
  • Дмитро Припутень – перейде з комітету з питань енергетики до комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки;
  • Анна Пуртова – була членкинею комітету з питань бюджету, а стане заступницею його голови;
  • Роман Соха – перейде з комітету з питань екологічної політики до комітету з питань цифрової трансформації;
  • Микола Тарарін – увійшов до комітету з питань бюджету;
  • Тарас Тарасенко – був членом комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів, а став заступником його голови;
  • Остап Шипайло – перейде з комітету з питань енергетики до комітету з питань економічного розвитку;
  • Богдан Яременко – перейде з комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва до комітету з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Нагадаємо, сьогодні Верховна Рада підтримала відставку генерального прокурора Андрія Костіна. За відставку генерального прокурора  проголосували 255 депутатів.  Перед своєю відставкою Костін прийшов до Верховної Рада зі звітом про роботу за час перебування на посаді.

Також сьогодні Верховна Рада ухвалила закони №12152 та №12151 про продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації на 90 днів. Відповідні рішення ухвалили 311 нардепів (законопроєкт про продовження воєнного стану) та 304 (законопроєкт про продовження загальної мобілізації).

Теги: Верховна Рада Богдан Яременко Ярослав Железняк

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