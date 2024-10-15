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Податки знову зростуть? Гетманцев дав невтішний прогноз

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Податки знову зростуть? Гетманцев дав невтішний прогноз
Гетманцев розповів про підвищення податків
фото з відкритих джерел

Данило Гетманцев: Я особисто, безвідносно до своєї посади, прихильник підвищення ПДВ

Голова комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив, що якщо у 2025 році збільшаться видатки, то уряд повернеться до питання підняття податку на додану вартість (ПДВ).

«Я просто хочу процитувати слова міністра фінансів, який зазначив, що у випадку, якщо між першим та другим читанням державного бюджету на 2025 рік критично збільшаться видатки, то нам необхідно буде повернутися до питання підняття саме ПДВ. І це в межах домовленості з МВФ (Міжнародний валютний фонд, – «Главком»)», – заявив чиновник.

Данило Гетманцев також пояснив, чому уряд підвищив військовий збір, а не ПДВ: «Вони принесли б приблизно співставні надходження: підвищення військового збору на один відсотковий пункт дасть близько 30 млрд грн, а ПДВ – 45-46 млрд».

Податок на додану вартість – це непрямий податок, який входить в ціну товарів та сплачується покупцем, але його облік та перерахування до державного бюджету здійснює продавець.

Голова комітету додав, що ПДВ має такий недолік, як безпосередній вплив на інфляцію. Водночас військовий збір, за його словами, навпаки впливає позитивно.

«По-перше, щодо білого чи небілого бізнесу: всі податки в країні сплачує білий бізнес. І ПДВ також сплачує той, хто продає в білу. Якщо ти завозиш iPhone з-за кордону «в чорну», то ти не сплачуєш ПДВ. І тому питання про те, який з цих податків абсолютно білий достатньо маніпулятивне, бо і там, і там є чорна частина. По-друге, ПДВ має свої недоліки, такі, як безпосередній вплив на інфляцію. Військовий збір позитивно впливає на інфляцію, бо він скорочує споживання», – пояснив чиновник.

Данило Гетманцев заявив, що є прихильником підвищення ПДВ: «І у першого, і у другого податків є свої прихильники та критики. Ми не чули критику підвищення ПДВ лише тому, що цього податку не було у законі. Я особисто, безвідносно до своєї посади, прихильник підвищення ПДВ. Але це не означає, що ми обрали хибний варіант. Тому що і там, і там є плюси та мінуси».

Нагадаємо, Верховна Рада 10 жовтня схвалила законопроєкт № 11416-д. Згідно з документом, окремі податки потрібно буде сплатити «заднім числом». Зокрема, військовий збір збільшується з 1,5% до 5%. За розрахунками Мінфіну, це додатково додасть до бюджету 27,3 млрд грн у 2024 році та 107,7 млрд грн 2025 році.

Законом також підвищується податок на прибуток банків за 2024 рік з 25% до 50%. 

Голова комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив, що підвищення податків збільшить надходження до державного бюджету на 30 млрд грн до кінця 2024 року.  Політик нагадав, що підвищується ставка військового збору з 1,5% до 5%. Однак військовий збір для військовослужбовців залишається на рівні 1,5%.

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Теги: Верховна Рада економіка податки бюджет Держбюджет ПДВ Україна Данило Гетманцев Державна податкова служба

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