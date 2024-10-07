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Нардеп-утікач Дмитрук сьогодні в режимі онлайн голосував на засіданні комітету Ради

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Нардеп-утікач Дмитрук сьогодні в режимі онлайн голосував на засіданні комітету Ради
Народний депутат-утікач Артем Дмитрук незаконно покинув Україну
фото: «Голка», Telegram

Нардеп Дмитрук голосував сьогодні на засіданні комітету з питань правоохоронної діяльності в онлайн-режимі

Народний депутат-утікач Артем Дмитрук, який незаконно покинув Україну, перетнувши кордон з Молдовою, сьогодні в режимі онлайн голосував на засіданні комітету з питань правоохоронної діяльності. Про це повідомляє громадська ініціатива «Голка» з посиланням на народних депутатів. 

Повідомляється, що на засіданні були правоохоронці.

«Ми надіслали запит, аби дізнатися, у яких голосуваннях Дмитрук брав участь і чи хоч хтось з'ясовував у нього, як йому вдалося перед підозрою втекти за кордон», – йдеться у повідомленні «Голки».  

Раніше працівники Державного бюро розслідувань оголосили в міжнародний розшук підозрюваного у нападах на громадян чинного народного депутата Артема Дмитрука. За даними слідства ДБР, під час перебування в Одесі підозрюваний разом зі спільниками напав на співробітника правоохоронного органу, який виконував на той момент свої службові обов’язки. При цьому народний депутат умисно заподіяв правоохоронцю тілесні ушкодження та намагався викрасти у нього зброю.

Генеральний прокурор повідомив про підозру чинному народному депутату України за фактами вчинення нападів групою осіб на правоохоронця та військового, замаху на викрадення вогнепальної зброї, спричинення потерпілому середньої тяжкості тілесних ушкоджень та хуліганстві. Напередодні ЗМІ написали, що Дмитрук утік з України.

Як повідомлялося, працівники Державного бюро розслідувань під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора порушили кримінальне провадження за фактом незаконного перетину кордону чинним народним депутатом.

Зокрема, Офіс генпрокурора встановив, яким шляхом народний депутат Артем Дмитрук незаконно перетнув державний кордон, а також має попередню інформацію щодо країни-перебування нардепа. Крім того, правоохоронці встановили людей, які допомогли народному депутату Артему Дмитруку виїхати з території України, їм повідомили про підозру. 

До слова, депутат Верховної Ради Артем Дмитрук не заявляв, що є народним депутатом України, коли перетнув кордон із Молдовою. У Молдові Дмитрука сприйняли як звичайного громадянина, який покинув територію, де йде війна.

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Теги: Верховна Рада депутат Артем Дмитрук

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Політика

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