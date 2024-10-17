План перемоги. Опозиція пояснила, що їй не сподобалося

«План потребує доопрацювання з метою покрокового втілення», – нардепка від «ЄС» Ірина Фріз

Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук заявляв, що всі одностайно підтримали план перемоги України Володимира Зеленського. Однак представники опозиційної партії «Європейська Солідарність» мають претензії до плану. Насамперед – відсутність конкретики. Про це заявила народна депутатка від «ЄС» Ірина Фріз у коментарі «Главкому».

«Будь-який план передбачає чіткий перелік дій, які ми маємо вживати. У цьому випадку, цей план виглядає декларативним, хоча і містить ключові речі, які є необхідними для збереження суб'єктності нашої держави. План потребує доопрацювання з метою покрокового втілення», – сказала Ірина Фріз.

Нардепка також прокоментувала відсутність комунікації Зеленського з парламентом: «Я впевнена, якби президент це (презентацію плану перемоги, – «Главком») зробив раніше, то в рамках міжпарламентської дипломатії всі депутати б доклали особистих зусиль для того, щоб ключові меседжі, на яких наголошував Зеленський під час представлення, були артикульовані на їхніх особистих комунікативних зв'язках».

Фріз вважає, що презентація плану перемоги – не просто донесення до парламентарів плану перемоги, а й «своєрідне делегування відповідальності за цей план».

Як відомо, Україна підготувала план перемоги у війні проти Росії. Як зазначив президент Зеленський, немає й не може бути жодної альтернативи миру, жодного заморожування війни чи будь-яких інших маніпуляцій, які просто перенесуть російську агресію на інший етап.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський представив парламентарям у Верховній Раді план перемоги України у війні проти Росії. Як зазначив президент, план перемоги складається з п'яти пунктів, серед них геополітичні, військові, економічні та безпекові. Перші чотири розраховані на період війни, п'ятий – на повоєнний час.

До слова, одразу після представлення плану перемоги українцям Зеленський вирушить знайомити з ним європейських партнерів на саміт ЄС, який відбудеться 17-18 жовтня.