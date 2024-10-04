Із Верховної Ради – у сапери. Як мати впливового політика завойовує ринок розмінування

Держава почала підписувати перші договори щодо розмінування деокупованих сільгоспугідь

1 жовтня сталася подія, яку оминули увагою центральні медіа. Підпорядкований уряду Центр гуманітарного розмінування підписав перший договір із розмінування земель сільськогосподарського призначення. Переможцем аукціону стала компанія «Українські сервіси розмінування» (UDS).

«Завдяки конкуренції початкова ціна навіть знизилась – на понад 1 млн грн. Так держава отримає економію коштів, а фермер – повну компенсацію вартості розмінування від держави», – сповістила радісну новину перший віце-прем’єр-міністр – міністр економіки Юлія Свириденко.

Членка уряду фактично прорекламувала фірму мами колишнього народного депутата від групи «Довіра» Максима Єфімова – Любові Борисівни Єфімової. 70-річна підприємиця є… громадянкою США.

Всього, станом на 1 жовтня, Центр гуманітарного розмінування оголосив 20 тендерів із очищення агроземель від ворожих снарядів і боєприпасів. Ідеться про 6,69 тис. гектарів на деокупованих територіях Херсонської, Миколаївської, Харківської, Дніпропетровської, Київської областей.

Хто активно освоює ринок розмінування українських чорноземів – далі у матеріалі «Главкома».

За даними Мінекономіки, в Україні заміновано 5,6 млн га полів. За підрахунками урядовців, процес розмінування може розтягнутися на 70 років. У бюджеті 2024 року закладено 2 млрд грн на гуманітарне розмінування; закупівлі робіт і послуг проходитимуть через Prozorro. Водночас, за оцінкою Світового банку, розмінування України обійдеться нашій державі у $37,4 млрд. Крім цього, щорічні втрати України через заміновані сільськогосподарські землі складають понад $11 млрд. У травні 2024 року уряд заявив: держава компенсуватиме фермерам 80% витрат вартості розмінування, а також виплатить компенсації тим, хто вже очистив свої ділянки і почав на них працювати. Участь в програмі можуть узяти аграрії, землі яких уже розміновані сертифікованими операторами протимінної діяльності із 24 лютого 2022 року до 15 квітня 2024 року. Для цього варто подавши заявку на отримання компенсації на адресу Центру гуманітарного розмінування [email protected]

Фірма мамина – бізнес сина

ТОВ «Українські сервіси розмінування» пані Єфімової було зареєстровано у вересні 2023 року. Її керівником став колишній заступник директора департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міноборони Олександр Лієв.

Ніхто не приховує, що бізнесовими справами, які записані на Любов Єфімову, у компанії «Українські сервіси розмінування» насправді займаються її впливовий син Максим, а також Лієв.

Зайвим підтвердженням цьому є допис та відео на фейсбук-сторінці, де сказано: «Керівництво UDS веде переговори щодо партнерства з Швейцарською компанією GCS яка є виробником машин розмінування». На світлині екснардеп Максим Єфімов та Олександр Лієв.

Справи компанії Любові Єфімової «Українські сервіси розмінування» ведуть її син Максим (крайній зліва), а також Олександр Лієв (посередині) скріншот із UDS/Facebook

Персона Лієва заслуговує на окрему довідку. На початку 2024 року правоохоронці затримала його і повідомили про підозру щодо розкрадання 1,5 млрд грн на закупівлі боєприпасів. За версією слідства, у серпні 2022 року посадовці Міноборони замовили в іноземної компанії артснаряди, які та не поставила. Суд узяв під варту Лієва, але у середині квітня він вже був на волі.

Та попри офіційний статус підозрюваного гендиректор компанії Єфімових активно працює і навіть зібрав на велику презентацію 72 представників ключових органів центральної влади.

«Наш основний напрям – це розмінування аграрних земель… Саме тому ми щиро ділимося практичним досвідом з органами влади, які координують нашу сферу», – сказав Олександр Лієв на майстер-класі з розмінування, який влаштували його підлеглі під Києвом на початку вересня цього року.

На початку вересня 2024 року Олександр Лієв влаштував майстер-клас з розмінування під Києвом для представників центральних органів влади фото: UDS/Facebook

Всього на ТОВ «Українські сервіси розмінування» працює 144 фахівці, з яких 112 сапери. Іще фірма задіює на протимінні роботи сім машин-роботів.

На початку жовтня Центр гуманітарного розмінування обрав переможцем ТОВ «Українські сервіси розмінування» у двох закупівлях: розмінування 86,31 га у Шeвчeнківській територіальній громаді Миколаївської області (землі обробляє місцеве СТОВ «Кедр») і 79,54 га – у Снігурівській міській територіальній громаді Миколаївської області (землі орендує підприємець Сергій Кішковський). Загальна вартість робіт склала 8,49 млн грн.

Крім цього, фірма Єфімових має шанси виграти ще три тендери з розмінування сільгоспземель:

487,32 га в Ірпінській громаді на Київщині, належать Інституту картоплярства Національної академії аграрних наук. Під час аукціону фірма Єфімових різко знизила свою пропозицію – з 28,9 млн грн до 14,9 млн грн. Це навіть змусило замовника запросити додаткове обґрунтування;

251,63 га у Баштанській громаді Миколаївської області (орендує фермерське господарство «Саванна»). Різниця кінцевої ціни учасника від очікуваної вартості замовника склала 2,9 млн грн;

96 га у Бородянській громаді на Київщині (землі обробляє ТОВ «Агат Агро М»).

Варто згадати, що матір Єфімова вперше «яскраво» засвітилася під час скандального придбання Конгресно-виставкового центру «Парковий» у Києві через фірму «Амадеус Ко» («Парковий» відомий вертолітним майданчиком Януковича). За даними аналітичної системи YouControl, Любов Єфімова лише місяць побула власницею «Амадеус Ко», яку потім оформив на себе її син Максим. Восени 2020 року Антимонопольний комітет на 170 тис. грн оштрафував матір ексобранця за придбання «вертолітного майданчика Януковича» без дозволу антимонопольників.

Як відомо, саме у «Парковому» розташований головний партійний офіс «Слуги народу»; тут проходили виборчі кампанії президента Володимира Зеленського і його партії. Тут же, у Конгресно-виставковому центрі прописалася ще одна компанія Єфімова «Вітряний парк щасливий», яка займається виробництвом електроенергії. У 2021 році донька експолітика Ізабелла Єфімова була в переліку її співзасновників. Нині на Ізабеллі Максимівні, за відомостями аналітичної системи YouControl, рахується два підприємства Закарпатської області «Ю-ес вінд енд солар Україна» і «Френдлі енерджі солюшенс».

Та повернімося до нового перспективного бізнесу, який тепер опановують Єфімови. На ринку розмінування також з’явився і другий гравець, який безпосередньо пов’язаний із екснардепом Максимом Єфімовим. Це ТОВ «Українське агентство розмінування», яке створено у лютому 2024 року. Разом із громадянкою Оксаною Коценко колишній обранець є співвласниками вказаної фірми.

На відміну від ТОВ «Українські сервіси розмінування» «Українське агентство розмінування» поки вдовольняється дрібними підрядами. Зокрема, Центр гуманітарного розмінування заявив про готовність підписати з компанією Єфімова два договори загальною вартістю 370 тис. грн. Мова про розчищення від протипіхотних мін 5,78 га землі у Великоолександрівській громаді Херсонської області (обробляє підприємець Юрій Болотов) і вилучення касетних мін та інших боєприпасів на ділянці площею 10,89 га у Гaлицинівській громаді Миколаївської області (земля фермерського господарства «Джерело»).

Між іншим, щоб виграти тендер на розмінування 10,89 гектарів, фірмі Максима Єфімова довелося суттєво знизити ціну (з 399 тис. грн до 79,9 тис. грн) і буквально вигризти перемогу в агрохолдингу «Нібулон» (кінцева пропозиція підприємства, підконтрольного Андрію Вадатурському, була дорожчою на 1 гривню від фірми Єфімова).

Додамо, що Максим Єфімов був народним депутатом VIII і IX скликань. Був у фракції «Блоку Петра Порошенка» і депутатській групі «Довіра». У часи президентства Порошенка Старокраматорський машинобудівний завод Єфімова виготовляв частину деталей до мінометів «Молот». Іще екснардеп числився президентом заводу «Енергомашспецсталь», серед співвласників якого тривалий час була російська державна компанія «Росатом».

У 2018 році стало відомо, що Єфімов придбав енергогенеруючу компанію «Донбасенерго». Раніше цей актив належав оточенню президента-втікача Віктора Януковича.

1 грудня 2023 року обранець оголосив про дострокове складання депутатських повноважень через те, що захотів «зосередитися на питаннях захисту рідної Краматорської громади, усієї Донеччини й загалом – України».

Основними напрямками бізнесу Єфімова є машинобудування (Старокраматорський машинобудівний завод, Краматорський завод важкого верстатобудування), агропромисловий комплекс та альтернативна енергетика.

За даними Forbes, у 2021 році Максим Єфімов входив у сотню найбагатших українців. Його статки оцінювалися у $205 млн.

Новий бізнес і конкуренти Єфімова

Амбітно ввірвалася на тендери Центру гуманітарного розмінування також компанія з Харківщини «Гуманітарна безпека». Фірму зареєстровано у лютому 2023 року на харків’янина Максима Сліпченка. Він є бізнес-партнером братів Лева та Майкла Блейзерів (США), які володіють в Україні агрохолдингом AgroGeneration (земельний банк 120 тис. га) і «Домінік Ко» (Полтавська кондитерська фабрика). До парламентських виборів 2019 року в AgroGeneration Блейзерів працював теперішній нардеп від «Слуги народу» Олексій Устименко.

ТОВ «Гуманітарна безпека» бореться за, щонайменше, 280 млн грн, розіграних на торгах із розмінування агроземель. В основному, фірма Сліпченка націлена на звільнені території Харківської області: Бapвінківськa громада (3,3 тис. га, які обробляє ТОВ «АДП Агро»; розчищення від боєприпасів до стрілецької зброї), Балаклійська громада (1,8 тис. га ТОВ «Колос», всипані протипіхотними мінами), Ізюмська громада (33,44 га фермерського господарства «Дружба інвест», багато нерозірваних касетних боєприпасів, також є протипіхотні міни).

Також участь у тендерах Центру гуманітарного розмінування взяли: ТОВ «Інтернешнл Демайнінг Груп» (співзасновником і співвласником є громадянин Білорусі Руслан П’ятковський), ТОВ «Глобал Демайнінг» (володіє громадянин Олексій Харлан із Дніпропетровщини), ТОВ «Сейфлейн Глобал Україна» (засновником є британська SafeLane Global, яка понад 30 років займається розмінуванням), ТОВ «Глобал Кліаренс Солюшинс Юкрейн» (належить двом громадянам Швейцарії), ТОВ «Інкомпас Демайнінг» (кінцеві бенефіціари Павло Владимиров і житомирянин Сергій Слюсаренко).

Що прикметно: єдиний раз на тендер прийшло дочірнє підприємство державної компанії «Укрспецекспорт»-Державне підприємство «Укроборонсервіс». Сума його початкової заявки дорівнювала очікуваній вартості замовника. Під час аукціону «Укроборонсервіс» вів себе байдуже, не пропонував знижки. Натомість у результаті високої конкуренції (було п’ять учасників) Центру гуманітарного розмінування вдалося зекономити 18 млн грн!

На державу не сподіваються

У коментарі «Главкому» заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук пояснив, що здебільшого аграрії самостійно розміновують поля. Викликають саперні групи лише у важких випадках.

«Офіційне розмінування і обстеження можуть стартувати від $1 тис. за гектар і доходити до понад $10 тис. за гектар. Усе залежить від того, наскільки заміновано поле. «Чорні» сапери коштують дешевше, але й ризики після них теж високі, що щось залишиться», – визнає експерт. За його словами, в Україні після деокупації територій вдалося розчистили близько 400 тис. га сільськогосподарських земель.

Проте у реальних фермерів скептичне ставлення до допомоги держави. У розмові з «Главкомом» аграрій із Херсонщини Юрій Болотов розвів руками, мовляв, централізована програма розмінування агроземель досі не діє.

«Коли нас деокупували, то перші саперні групи багато чого допомогли. Проте останні півтора року ніхто нічого не робить. Гуманітарне розмінування не працює. Я ж власними силами намагаюся розміновувати поля, вже очищено близько 100 гектарів», – розповів підприємець.

Він додав, що в середньому витратив $100 на гектар розмінованих земель. До прикладу, послуги фірмі мами екснардепа Єфімова обійдуться державі у 56,1 тис. грн ($1,3 тис.) за гектар очищених від снарядів земель на Миколаївщині.

Віталій Тараненко, «Главком»